Adam Słodowy był w latach 1959-1983 jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej telewizji. W każde czwartkowe popołudnie podczas "Ekranu z bratkiem" rzucał hasło "Zrób to sam", po czym udowadniał, że potrafi zrobić prawie wszystko - portfele, lampki nocne, karmniki dla ptaków, itp. Dla TVP zaprojektował obrotową scenę, a dla ukochanej żony - supernowoczesna kuchnię na miarę. Umiał zrobić nawet samochód.

Samochód Adama Słodowego

W latach 1950–58 wykładał w Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie, a następnie w Wojskowej Akademii Technicznej. Z wojska odszedł w 1958 r. w stopniu majora.

W cywilu zajął się popularyzacją majsterkowania i od razu stał się sławny. W 1958 r. zaprezentował zbudowany przez siebie samochód, który nazwał Jaga. W jednym z wywiadów telewizyjnych powiedział: „W 1946 roku w składnicy złomu znalazłem reflektor samochodowy. Przyszedłem do domu i mówię do żony: jeżeli mam reflektor w dobrym stanie, to żadna sztuka dobudować resztę”.

Okazało się to strzałem w dziesiątkę potrzeb społecznych tamtych czasów. Polacy marzyli o własnym samochodzie, a rząd na siłę promował rowery i motocykle jako pojazdy popularne. Adam Słodowy pokazał, że można zbudować samochód samemu, z części znalezionych na złomie lub kupionych za niewielkie pieniądze.

Adam Słodowy - postać kultowa

Adam Słodowy nie tylko występował w telewizji. Pisał też książki, które osiągały milionowe nakłady i stawały się bestsellerami. Były wśród nich m.in. "Budowa samochodu amatorskiego", "Podręcznik kierowcy amatora", "To wcale nie jest trudne", "Umiem majstrować", "Budujemy przyczepki campingowe", "Samochód bez tajemnic", "Usprawniam własny samochód", "Lubię majsterkować", "Majsterkowanie dla każdego". W 1983 r. Adam Słodowy otrzymał nagrodę literacką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako autor najpoczytniejszych książek w bibliotekach publicznych.

Wyrzucony z dnia na dzień

Pracę w telewizji rozpoczął w 1959 r. W latach 1961-78 był redaktorem Naczelnej Redakcji Programów Oświatowych i Dziecięcych TVP. Jego sztandarowym programem było "Zrób to sam", emitowane przez 24 lata (1959-83). Widzowie uwielbiali ten program. Niestety, w 1983 r. przyszły bolesne zmiany.

W 1983 r. Mirosław Jan Wojciechowski został powołany na stanowisko przewodniczącego Radiokomitetu. Wyrzucił wtedy z pracy wielu "nieprawomyślnych" dziennikarzy i gwiazd. Ten członek PZPR uznał też, że majsterkowanie to przeżytek i kazał zdjąć z anteny program "Zrób to sam". Tym samym 60-letni wtedy Adama Słodowy został bez pracy. 505. odcinek "Zrób to sam" był ostatnim, który pojawił się na antenie. Adam Słodowy nie miał szansy pożegnać się z widzami.

O życiu prywatnym Adama Słodowego nie wiadomo zbyt dużo. Z pierwszą żoną doczekał się dwóch synów - Wojciech jest lekarzem w USA, a Piotr pracuje jako matematyk i fizyk w Australii. Po śmierci Jadwigi poślubił Bożennę, operatorkę oświetlenia w TVP. To właśnie dla niej stworzył niezwykły prezent. Była to bardzo nowoczesna, zrobiona na miarę kuchnia.

Pod koniec lat 90. Adam Słodowy wycofał się z życia publicznego, nie udzielał wywiadów, nie pojawiał się na imprezach ani w mediach. Bardzo dbał o prywatność swoją i rodziny. Adama Słodowy zmarł 10 grudnia 2019 r., tydzień po swoich 96. urodzinach.