Kaliny Jędrusik chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ta wielka gwiazda czasów PRL była muzą Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Występowała w Kabarecie Starszych Panów i wykonywała takie piosenki jak "Dla ciebie jestem sobą", "Ja nie chcę spać" czy "Jesienna dziewczyna".

Aktorka zagrała w takich filmach jak "Ziemia obiecana", "Jowita", "Lekarstwo na miłość", "Jutro premiera" czy "Podwójne życie Weroniki".

Kalina Jędrusik to aktorka, o której w czasach PRL mówiło się wiele. Nie tylko z racji jej wielkich ról. Aktorka wzbudzała wiele kontrowersji, wokół jej życia pojawiło się wiele plotek i anegdot. Nie wszystkie z nich, a właściwie większość była zmyślona.

Prawdy i mity na temat Kaliny Jędrusik. Czy kąpała się w szampanie?

Nieprawdą było, że kąpała się w szampanie. Tę plotkę wymyśliła sama na swój temat w kolejce w jednym z polskich kurortów. Nieprawdą jest, co dementuje m.in. w książce "Kalina Jędrusik. Opowieść córki z wyboru" Aleksandra Wierzbicka, że pod koniec życia stała się bardzo religijna i leżała krzyżem w kościele, czy też to, że Władysław Gomułka na jej widok rzucał kapciem w telewizor.

Kalina Jędrusik tworzyła otwarty związek. Czy miała setki kochanków?

Prawdą jest natomiast, że ze swoim ukochanym mężem Stanisławem Dygatem tworzyli otwarty związek. Czy rzeczywiście miała setki kochanków? Kiedyś usiadła ze mną i poprosiła, żebym pomogła jej liczyć. Wyszło około sześciu osób. Zezłościła się, że określają ją mianem rozpustnej baby. "Niektóre mają tylu mężów, a ja miałam przygody, a męża jednego" – powiedziała. Dziwiła się, że takie kobiety uchodzą za porządne, a ona jest tą złą. Te plotki o niej, jaka to ona jest zła, rozpustna, rozsiewały jej zazdrosne koleżanki. Wielbicieli Kalina rzeczywiście miała sporo. Czy to była jej wina? Bardzo dużo kobiet nienawidziło ją, bo ich mężowie, jak ona występowała, wlepiali oczy w nią, a nie na przykład w mecz piłki nożnej - wspominała w jednym z wywiadów Aleksandra Wierzbicka.

Tej cyfry Kalina Jędrusik nienawidziła. Mówiła, że to "kosa"

Prawdą było również, że Kalina Jędrusik nienawidziła jednej z cyfr. Chodzi o 7. To była cyfra, która jak wierzyła ta wielka gwiazda czasów PRL, przynosiła jej pecha.

Ona uważała ją za pechową. Mówiła, że to jest "kosa". Dziecko, które urodziła, zmarło 7, ojciec też odszedł 7. Kiedy dostała telefon i wybierała numer, poprosiła, by nie było w nim tej pechowej siódemki. Dodała jeszcze wtedy, że „taki numer dla idiotów, żebym ja zapamiętała”. Starała się bardzo, by tej siódemki nigdzie nie było - wspomina Wierzbicka.

Kalina Jędrusik wierzyła, że ta cyfra przynosi jej pecha. Zmarła tego dnia

Dzień, w którym zmarła Kalina Jędrusik to też "siódemka" a dokładnie 7 sierpnia. Aktorka chwilę wcześniej przeszła na emeryturę. Miała wobec niej wielkie plany. Chciała sobie wreszcie pożyć, odpocząć. Niestety nie udało się - stwierdza Wierzbicka.