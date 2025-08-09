Zarówno Kalina Jędrusik, jak i Daniel Olbrychski to niekwestionowane gwiazdy polskiego kina. W 1967 roku spotkali się na planie filmu "Jowita". To Janusz Morgenstern obsadził ich w głównych rolach.

Kalina Jędrusik i Daniel Olbrychski. Ona była seksbombą czasów PRL, on amantem

Ona była uznawana za seksbombę czasów PRL, on po sukcesie filmu "Popioły" pretendowany do miana czołowego amanta polskiego kina. Widzowie nie tylko pokochali ten duet, ale zaczęli również plotkować o tym, że ta para ma romans. Plotki miał podsycać sam Daniel Olbrychski.

Kilka lat później Kalina Jędrusik oraz Daniel Olbrychski kilka lat później spotkali się na planie filmu "Ziemia obiecana". Kalina Jędrusik zagrała Lucy Zuckerową - żonę żydowskiego fabrykanta, z którą romansuje Karol Borowiecki, grany właśnie przez Daniela Olbrychskiego. To właśnie w tym filmie są dwie bardzo odważne intymne sceny - w pociągu i karocy, które przeszły do historii polskiego kina czasów PRL.

Kalina Jędrusik nie lubiła grać scen intymnych z Danielem Olbrychskim. Powód?

Okazuje się, że Kalina Jędrusik nie lubiła grać scen zbliżeń z Danielem Olbrychskim. Wręcz od nich stroniła. Opowiedziała o tym jej przyszywana córka Aleksandra Wierzbicka. Zdradza tę tajemnicę w książce "Kalina Jędrusik. Opowieść córki z wyboru".

Powód był prozaiczny. Chodziło o niezbyt świeży oddech Daniela Olbrychskiego, ktory palił wówczas papierosy marki Sport bez filtra. Wierzbicka zdradza, że podczas kręcenia "Jowity" aktor miał nalegać na kolejne duble sceny pocałunku pod schodami. Jędrusik w pewnym momencie odmówiła i stwierdziła, że jeśli będzie musiała je jeszcze raz powtórzyć, to reżyser będzie musiał założyć perukę i ją zastąpić, bo ona "zaraz zwymiotuje".

Tego Kalina Jędrusik nigdy nie zrobiła na planie filmowym

Kalina Jędrusik uważała, że to jak zagrała Lucy Zuckerową było "efekciarskie". Aktorka, choć uchodziła za seksbombę czasów PRL nigdy nie zgodziła się na zagranie rozbieranych scen, mimo, że reżyserzy naciskali.