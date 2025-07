Elżbieta Zającówna była gwiazdą filmów i seriali

Elżbieta Zającówna występowała w filmach oraz serialach. Grała m.in. w filmach "Vabank", "Seksmisja" czy też "C.K. Dezerterzy". Widzowie pokochali ją za rolę w serialu "Matki, żony i kochanki" w reżyserii Juliusza Machulskiego i Ryszarda Zatorskiego. Grała tam razem z Gabrielą Kownacką, Anną Romantowską i Małgorzatą Potocką.

Z tą chorobą zmagała się Elżbieta Zającówna. Odeszła niespodziewanie

Aktorka przez lata zmagała się z chorobą von Willebranda. To przypadłość związana z zaburzeniami krzepliwości krwi. Choroba sprawiła, że Elżbieta Zającówna przestała pojawiać się publicznie. Aktorka odeszła niespodziewanie 29 października 2024 r.

Elżbieta Zającówna przez lata była związana z Krzysztofem Jaroszyńskim. Owocem tego związku była córka Gabriela.

Tak naprawdę nazywała się Elżbieta Zającówna

Okazuje się, że aktorka, choć przedstawiała się jako Elżbieta Zającówna, w dokumentach miała inne nazwisko. Tak naprawdę nazywała się Elżbieta Urszula Zając. Końcówką "-ówna" posługiwała się od początku swojej kariery.

To posługiwanie się żeńską końcówką było popularne w dawnych czasach, by podkreślić, że jest się córką danego mężczyzny. Żony z kolei dodawały końcówkę "owa", "yna" lub "ina". Elżbieta Zającówna postanowiła tak się przedstawiać, by na afiszach teatralnych nie była mylona z mężczyzną. Dzięki temu wiadomo było, że jest aktorką a nie aktorem - Zającem.