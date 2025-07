To nagranie z lat 90. jest jednym z tych, które cieszy się w sieci ogromną popularnością. Zamieszczono je na instagramowym profilu "Tele Nostalgia". Widać na nim, jak Ewa Wachowicz w 1992 roku prezentuje się podczas wyborów Miss Polonia.

Ewa Wachowicz została Miss Polonia 1992

Na krótkim nagraniu widać jak Ewa Wachowicz przedstawia się z charakterystycznym dla siebie uśmiechem. Nazywam się Ewa Wachowicz, pochodzę z Klęczan, małej wioski pod Gorlicami. Studiuję technologię żywności na Akademii Rolniczej w Krakowie. Pierwszy tytuł na tej uczelni już zdobyłam - najmilszej studentki - mówi. Chwilę później to ona zostaje wybrana Miss Polonią 1992 roku.

Tak Ewa Wachowicz wspomina wybory Miss Polonia 1992. "Byłam jak bohaterka narodowa"

Ewa Wachowicz wracając wspomnieniami do tamtego czasu, nie ukrywała, że wówczas jej życie wywróciło się do góry nogami.

Dostałam dzięki niemu zaproszenie do bycia spikerką w telewizji, potem zostałam sekretarz prasową premiera, a na koniec wróciłam do telewizji jako producent - mówiła w jednym z wywiadów. Konkurs był wówczas tak popularny, że dzień po finale wszyscy wiedzieli, kim jest. Jak wygrywałam, to byłam jak bohaterka narodowa - wspominała Ewa Wachowicz.

Ewa Wachowicz została Miss Polonia 1992. To dostała w nagrodę

Jaką nagrodę Ewa Wachowicz otrzymała w ramach wygranej? Był to samochód marki Ford. Miss Polonia z 1992 roku wyznała, że bardzo lubiła to auto.

Już to się chyba przedawniło, więc mogę powiedzieć, że trochę poszalałam tym samochodem. Ile się dało z niego wycisnąć, tyle jechałam – oczywiście bezpiecznie, tam, gdzie były dwupasmówki i autostrady - śmiała się.

Wygrana sprawiła, że Ewa Wachowicz dostała wiele propozycji. Została rzeczniczką prasową premiera Waldemara Pawlaka. Obecnie występuje w programie "Halo, tu Polsat", ma też swój kulinarny program a także prowadzi restaurację i podróżuje. Produkowała także program kulinarny Roberta Makłowicza.