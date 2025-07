Archiwalne nagrania dotycząca PRL-u czy lat 90. są tymi, które zbudzają ogromną nostalgię i przywołują wspomnienia dawnych czasów. Na jednym z nich zamieszczonym na instagramowym profilu "Tele Nostalgia" można zobaczyć Ewę Wachowicz podczas wyborów Miss Polonia, które odbyły się w 1992 roku.

Ewa Wachowicz na archiwalnym nagraniu. To hit sieci

Krótkie nagranie, na którym widać obecną gwiazdę stacji Polsat, pokazuje jak przedstawia się z charakterystycznym dla siebie uśmiechem.

Nazywam się Ewa Wachowicz, pochodzę z Klęczan, małej wioski pod Gorlicami. Studiuję technologię żywności na Akademii Rolniczej w Krakowie. Pierwszy tytuł na tej uczelni już zdobyłam - najmilszej studentki - mówi Ewa Wachowicz.

Internauci zachwycają się młodziutką Ewą Wachowicz

Nagranie nie przeszło bez echa. Pod materiałem opublikowanym przez "Tele Nostalgię" zaroiło się od komentarzy. Wielu internautów nie kryło zachwytu i komplementowało urodę Ewy Wachowicz, która wówczas zdobyła koronę Miss Polonia 1992. Później, jak wiemy znalazła się w ścisłej czołówce wyborów Miss Świata.

"Tak wygląda piękna, naturalna kobieta"; "Pamiętam te wybory w Operze Leśnej w Sopocie, stawiałam na panią Ewę"; "Wolę ją teraz"; "Kibicowałam" – pisali pod nagraniem sympatycy Ewy Wachowicz. Przypomnijmy, że wybory odbyły się 33 lata temu.

Ewa Wachowicz wspomina wybory Miss Polonia 1992. "Byłam jak bohaterka narodowa"

Ten konkurs wywrócił moje życie do góry nogami. Dostałam dzięki niemu zaproszenie do bycia spikerką w telewizji, potem zostałam sekretarz prasową premiera, a na koniec wróciłam do telewizji jako producent - mówiła po latach w jednym z wywiadów Ewa Wachowicz. Jak wygrywałam, to byłam jak bohaterka narodowa, a dzień po finale wszyscy wiedzieli, kim jest Ewa Wachowicz - wspominała celebrytka.

W nagrodę otrzymała samochód marki Ford. Jak ja lubiłam mój wygrany samochód… Już to się chyba przedawniło, więc mogę powiedzieć, że trochę poszalałam tym samochodem. Ile się dało z niego wycisnąć, tyle jechałam – oczywiście bezpiecznie, tam, gdzie były dwupasmówki i autostrady - wspominała. Po wygranej w konkursie Ewa Wachowicz była rzeczniczką prasową premiera Waldemara Pawlaka. Obecnie występuje w programie "Halo, tu Polsat", prowadzi restaurację i podróżuje.