W serialu "Dom" Tomasz Borkowy wcielał się w postać jednego z głównych bohaterów. Andrzej Talar to chłopak, który pochodzi z mazowieckiej wsi Sierpuchowo. Po wyzwoleniu Warszawy w 1945 roku przyjeżdża do Warszawy na studia techniczne.

Tomasz Borkowy grał Andrzeja Talara. O czym jest serial "Dom"?

Początkowo pracuje jako funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej. Dostaje się na Politechnikę i po studiach zaczyna pracę jako inżynier w FSO. Jego wielką miłością jest Basia, która mieszka w kamienicy przy ul. Złotej. Jej ukochany, poeta Łukasz Zbożny, zaginął w czasie wojny. Miłość do niego i tęsknota sprawiają, że dziewczyna zmaga się z problemami psychicznymi.

Andrzej pomaga jej wyjść na prostą. Basia wychodzi za mąż za Andrzeja, ale okazuje się, że jej ukochany żyje. Odchodzi od niego a Andrzej wiąże się z Ewą. W serialu "Dom" pojawiają się również inne barwne postaci, które mieszkają w kamienicy przy Złotej. To m.in.

Ryszard Popiołek - dozorca i stary warszawiak z zasadami

- dozorca i stary warszawiak z zasadami Henio Lermaszewski - spekulant i drobny warszawski cwaniaczek z głową do interesów

- spekulant i drobny warszawski cwaniaczek z głową do interesów Sergiusz Kazanowicz – samotnik separujący się od społeczeństwa w wyniku traumy doznanej podczas pobytu w obozie koncentracyjnym

– samotnik separujący się od społeczeństwa w wyniku traumy doznanej podczas pobytu w obozie koncentracyjnym Mundek - przyjaciel Andrzeja pracujący jako filmowiec

- przyjaciel Andrzeja pracujący jako filmowiec Halina - celniczka i partnerka Mundka

- celniczka i partnerka Mundka Kostek Bawolik - piłkarz z żoną i synkiem

- piłkarz z żoną i synkiem rodzina komunisty Jasińskiego z Woli, którego córka Lidia została zgwałcona przez niemieckiego żołnierza, zaszła w ciążę i urodziła syna, Mietka.

Tomasz Borkowy tak dostał rolę Andrzeja Talara

Tomasz Borkowy wystąpił w 11 produkcjach filmowych w Polsce. Głównie jednak widzowie zapamiętali go jako Andrzeja Talara z serialu "Dom". Okazuje się, że aktor nie był zbytnio przekonany do tego, by przyjąć tę rolę. Okazuje się, że na casting wybrał się nieco pod presją.

W tym czasie moją narzeczoną była Barbara Hollender. Jej ojciec, Wilhelm Hollender, zadzwonił do mnie i zagroził, że jeśli nie wezmę roli, którą proponuje mi Jan Łomnicki, to nie mam po co pokazywać się u niego w domu. Byłem zakochany w Basi, więc wsiadłem w pociąg do Warszawy i... zostałem Andrzejem Talarem - wspominał w magazynie "Show".

Tomasz Borkowy wyjechał z Polski. Co robi dziś?

W 1982 roku Tomasz Borkowy postanowił opuścić Polskę i wyprowadził się do Wielkiej Brytanii. Początkowo pracował na budowie oraz jako taksówkarz. Z czasem jego kariera nabrała tempa. Zagrał w takich filmach jak "Nieznośna lekkość bytu" oraz "Doktor Who". W latach 90. Tomasz Borkowy wyprowadził się do Szkocji. Tam zaangażował się w przedsięwzięcia teatralne i stał się częścią Edinburgh Festival Fringe. To nie jedyne jego zajęcie.

Tomasz Borkowy zajął się także projektowaniem zegarków. To sprawiło, że współzałożył firmę Scotland Watch Company. Prywatnie serialowy Andrzej Talar jest ojcem Filipa. Jego wnuczka mieszka Na Barbadosie. Tomasz Borkowy drugi raz się ożenił. Po rozwodzie z Barbarą, związał się z Laurą Mackenzie Stuart.