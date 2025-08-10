Ten quiz jest bardzo nostalgiczny i sentymentalny. Pytamy w nim o telewizję i programy czasów PRL. Pamiętacie, kto był głosem w "5-10-15" albo kto prowadził "Sondę"? Ostatnie pytanie to niezłe wyzwanie. To co? Zaczynamy?

Przejdź do quizu