Katarzyna Gaertner to wybitna kompozytorka, autorka takich wielkich przebojów jak m.in. jak "Tańczące Eurydyki", "Małgośka", "Wielka woda" czy "Bądź gotowy dziś do drogi", a także śpiewogry "Pozłacany warkocz" czy Jednego z pierwszych polskich musicali "Na szkle malowane". Napisała wiele piosenek dla Maryli Rodowicz, artystki się przyjaźnią.

"Nie poddaje się"

Katarzyna Gaertner zmaga się nie tylko z poważnymi problemami zdrowotnymi i jest w dramatycznej sytuacji finansową. Informacje na ten temat przekazała Maryla Rodowicz w rozmowie z serwisem Plejada. W 2012 roku pożar doszczętnie zniszczył dom kompozytorki w Komaszycach. To jest po prostu straszne. Straciła dom i studio nagraniowe. Najgorzej, że straciła też cały materiał muzyczny. To jest dla niej dramat. Teraz walczy o to, żeby to odzyskać. Ona się nie poddaje. Kasia jest osobą, która nie poddaje się nawet w najbardziej drastycznych sytuacjach. Jest wieczną optymistką i mówi: "ja to wszystko nagram, odtworzę i będzie dobrze - powiedziała Maryla Rodowicz.

Reklama

"Zaufała niewłaściwym osobom"

Kasia zaufała niewłaściwym osobom, ale miała też problemy zdrowotne. Miała pięć wylewów i z trudem się porusza. Te wylewy zostawiły mocny ślad - powiedziała Maryla Rodowicz, która 23 lipca miała okazję spotkać się z Katarzyną Gaertner podczas audycji w Radiu Pogoda. Widziałyśmy się teraz i jest trochę lepiej, ale wciąż mówi z trudem. Ma trochę zakłóconą tę mowę, bo jednak wylewy są paskudne i zostawiają ślad - powiedziała Maryla Rodowicz.