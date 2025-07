Anna Dymna to wielka gwiazda znana m.in. z filmów "Sami swoi", "Kochaj albo rzuć" czy "Znachor". Od lat prowadzi fundację, która pomaga osobom niepełnosprawnym. Jest również organizatorką Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.

Anna Dymna jest matką chrzestną Heleny Englert

Prywatnie Anna Dymna to matka chrzestna aktorki młodego pokolenia. Chodzi o Helenę Englert, która jest córką Jana Englerta i Barbary Ścibakówny. To oni poprosili aktorkę, by została matką chrzestną Heleny.

Okazuje się, że dziś nie mają ze sobą kontaktu. Ich relacja tak naprawdę nie istnieje. Helena Englert w jednym z wywiadów otwarcie wyznała, że nie ma kontaktu ze swoją matką chrzestną.

Helena Englert i Anna Dymna nie mają ze sobą kontaktu

Nawet nie wiem, czy mam mówić pani Ania, czy Ania, dlatego że ja ostatni raz panią Anię widziałam w roku 2018 na jakiejś wystawie mimochodem. Nie mamy kontaktu- powiedziała w podcaście WojewódzkiKędzierski.

Helena Englert doprecyzowała, że zaistniała sytuacja nie jest wynikiem żadnego konfliktu. Zdradziła, że co roku na urodziny otrzymywała od Anny Dymnej filiżanki.

To Helena Englert dostawała od matki chrzestnej

To nie jest tak, że my nie mamy ze sobą bliskiego kontaktu ze względu na jakąś niesnaskę. Co roku wysyłała mi z Krakowa filiżanki, takie piękne porcelanowe. Na każde urodziny dostawałam. Pamiętała o tym przez całe moje dzieciństwo - wspominała Helena Englert.

Anna Dymna w jednej z rozmów powiedziała, że nie wspominała o swoim synu, by nie naruszać jego prywatności. Być może fakt, że nie mówi o tym, że jest chrzestną Heleny, wynika również z tego.