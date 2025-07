Film "Psy". Kto w nim zagrał?

Film "Psy" do dziś uchodzi za jedną z kultowych produkcji lat 90. Wyreżyserowany przez Władysława Pasikowskiego miał swoją premierę w 1992 roku. Zagrali w nim m.in.

Reklama

Bogusław Linda, Marek Kondrat

Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, Janusz Gajos

Tadeusz Szymków, Marek Frąckowiak, Maciej Kozłowski.

Agnieszka Jaskółka czyli Angela z "Psów". Jak trafiła na plan?

Rolę Angeli Wenz, w której zakochuje się główny bohater Franz Maurer, zagrała Agnieszka Jaskółka. Jej angaż do filmu "Psy" rozpoczął się od zdjęcia z sesji zdjęciowej, którą w 1992 roku zrobiła żona Lindy, czyli Lida Popiel. To właśnie ona pokazała zdjęcie nastolatki Władysławowi Pasikowskiemu i to on podjął decyzję, że Jaskółka zagra Angelę.

Byłam bardzo młodą dziewczyną, ale starałam się podejść do aktorskiego zadania z profesjonalizmem i dojrzałością, jakiej wówczas ode mnie oczekiwano. Dostałam od życia ogromną szansę i nie chciałam jej zaprzepaścić (...) Cała ekipa na czele z reżyserem, Władysławem Pasikowskim stworzyła mi komfortowe warunki pracy, które kiedyś naprawdę były rzadkością. Na przykład podczas kręcenia scen intymnych na planie mogły przebywać wyłącznie osoby, które faktycznie były niezbędne - tak Jaskółka wspominała pracę na planie "Psów".

Jaskółka za to, jak zagrała została wyróżniona na festiwalu w Gdyni. Po premierze filmu "Psy", choć jej kariera zapowiadała się dosyć dobrze, zrezygnowała. Na wiele lat zniknęła z show-biznesu. Wróciła dopiero po latach i wzięła udział w show "Taniec z gwiazdami".

Reklama

Angela z "Psów" zniknęła z show-biznesu. Powodem była rodzinna tragedia

Pojawiły się jednak plotki, że Agnieszka Jaskółka oszukała producentów i nie przyznała się do swojego prawdziwego wieku. Niektórzy twierdzili, że ma tylko 14 lat. Ona sama dementowała te plotki. Okazuje się, że zrezygnowała z filmowej kariery przez rodzinną tragedię.

Gdy miałam 17 lat, moja mama została zamordowana podczas napadu rabunkowego na nasz dom. Razem z siostrą byłyśmy załamane, popadłyśmy w depresję. Wyjazd za granicę był więc też formą ucieczki od rzeczywistości - mówiła w rozmowie z tygodnikiem "Takie jest życie".

Czy Agnieszka Jaskółka nadal gra? Co robi dziś?

Po wyjeździe z Polski pracowała jako modelka. Potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam pracowała w kancelarii. Tęskniła jednak za Polską i wróciła do Polski. Nie udało jej się jednak wrócić na srebrny ekran.

Zagrała epizodyczne role w serialu "Teraz albo nigdy" oraz filmie "Weekend". W "Tańcu z gwiazdami" odpadła w 2. odcinku. Obecnie prowadzi życie z dala od show-biznesu. Nie chciała wystąpić w 3. części "Psów". Nie wiadomo, czym się dokładnie zajmuje. Podobno w 2017 roku wzięła ślub.