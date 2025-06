Ryszard Rynkowski nazywany jest "polskim Joe Cockerem". Wśród przebojów, które wylansował są piosenki "Wypijmy za błędy", "Dziewczyny lubią brąz" czy "Szczęśliwej drogi już czas". Piosenkarz wykonuje również piosenkę rozpoczynającą serial "Klan".

Pierwsza żona Ryszarda Rynkowskiego zmarła. Chorowała na raka

Swoją karierę rozpoczynał z zespołem Vox, potem występował solowo. Jego pierwsza żona Hanna chorowała na raka. Kobieta zmarła a Rynkowski został samotnym ojcem 17-letniej córki Marty. W wywiadach podkreślał, że nie było mu łatwo.

Poznali się, gdy artysta miał 22 lata. Ślub wzięli trzy lata później.Gdybym nie znał Hani, byłbym pewnie dzisiaj zgorzkniałym nauczycielem muzyki w moim rodzinnym Elblągu - wspominał Rynkowski. Kiedy w 1992 roku Hanna zachorowała przestał imprezować, odstawił alkohol, by się nią opiekować.

Dopiero kiedy odeszła, ja się zorientowałem, jaka w domu jest pustka, ile ona zapełniała czasu i bytu, wychowanie córki i tak dalej. Ja byłem zajęty trochę swoją karierą, niestety, bardzo samolubnie, bardzo egoistycznie - mówił w 2023 roku w Radiu Plus.

Ryszard Rynkowski podejrzewał drugą żonę o romans

Jego drugą żoną jest Edyta. Kobieta jest tylko pięć lat starsza od jego córki. Ta różnica wieku sprawiła, że Marcie trudno było zaakceptować nowy związek ojca. W tym małżeństwie Rynkowskiego również nie wszystko układało się tak jak trzeba. Ryszard Rynkowski podejrzewał ją o romans z księdzem. Dwa lata po ślubie para została rodzicami. Piosenkarz ma z drugiego małżeństwa syna Ryszarda juniora.

Ryszard Rynkowski miał załamanie nerwowe. Groził, że popełni samobójstwo

W 2016 roku o piosenkarzu zrobiło się znowu głośno. Przeszedł załamanie nerwowe, wymachiwał bronią przed swoim domem i krzyczał, że popełni samobójstwo. Miał gorszy dzień - wyjaśniał menadżer. Kiedy po pobycie w szpitalu Rynkowski wrócił na scenę, założył z żoną centrum rehabilitacji.

Wolny czas spędza na wsi na Pojezierzu Brodnickim. W miniony weekend nie pojawił się na festiwalu w Opolu. Doszło do kolizji, którą spowodował. Miał mieć 1,6 promila alkoholu we krwi. Sprawę bada prokuratura. Rynkowskiemu grozi do 3 lat pozbawienia wolności.