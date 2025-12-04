QUIZ. Borewicz, czy Zubek? Który powiedział to w serialu "07 zgłoś się"?
dzisiaj, 61 minut temu
Porucznik Sławomir Borewicz i Antoni Zubek w serialu "07 zgłoś się" stanowili duet nie do podrobienia. Niby się nie lubili, niby musieli razem pracować, ale małą nutę sympatii między tymi postaciami można było wyczuć. Jeden i drugi słynęli z ciętych ripost i złotych myśli. Rozpoznasz, który to powiedział? Sprawdź się w naszym quizie.
