Porucznik Sławomir Borewicz i Antoni Zubek w serialu "07 zgłoś się" stanowili duet nie do podrobienia. Niby się nie lubili, niby musieli razem pracować, ale małą nutę sympatii między tymi postaciami można było wyczuć. Jeden i drugi słynęli z ciętych ripost i złotych myśli. Rozpoznasz, który to powiedział? Sprawdź się w naszym quizie.

Przejdź do quizu