Monika Richardson w tym świętuje 30-lecie pracy w mediach. Sławę zdobyła dzięki współpracy z telewizyjną Dwójką. Prowadziła m.in. bardzo popularny show "Europa da się lubić" (2003-2008), produkowany pod czujnym okiem Niny Terentiew.

Nina jest moją mentorką i będzie nią do jej lub mojej śmierci. Zawsze będę ją miała w panteonie ludzi, którzy ukształtowali mnie zawodowo - to w ogóle nie ulega żadnej wątpliwości - stwierdziła Monika Richardson w rozmowie z Anną Popek.

Zaskakujące wyznanie Moniki Richardson o Ninie Terentiew

Jest bardzo twardą babką i bardzo wiele bardzo trudnych decyzji musiała podejmować, robiąc sobie wielu wrogów. Myślę, że jest dziś na pewno osobą - w gruncie rzeczy - bardzo samotną i jest mi jej trochę żal, bo uważam, że jest wybitnym twórcą telewizyjnym - powiedziała Monika Richardson. Naprawdę niezwykle kreatywnym, umiejącym też ukraść czasami coś od kogoś w dobrym momencie tak, żeby nie zostać zauważonym - podkreśliła dziennikarka.

Monika Richardson o Annie Popek w 2023 r.

Monika Richardson udzieliła w 2023 r. krótkiego wywiadu serwisowi Jastrząb Post, w którym była dopytywana o współpracę Anny Popek z redakcją "Pytania na śniadanie". Prezesem TVP był wtedy jeszcze Jacek Kurski. Wróciła Anka do "śniadania"? Dobrze, ona zawsze chciała to robić. Także fajnie, ale to nie jest moja telewizja, więc nie bardzo interesuje mnie, co się tam dzieje. Anna jest człowiekiem tamtej ekipy, więc rozumiem, że używają jej, jak chcą. [...] Ponieważ nie kibicuję TVP, nie kibicuję też Annie - stwierdziła wtedy Monika Richarson.

Kim jest Nina Terentiew?

Nina Terentiew wylansowała wiele telewizyjnych gwiazd. Mówi się, że ma intuicję i wyczucie jak nikt inny. W telewizji przepracowała 50 lat. Najpierw ponad 30 lat w TVP, gdzie m.in. szefowała TVP2, a potem w Polsacie, gdzie była dyrektorką programową. To ona pod koniec lat 80. XX wieku wprowadziła na antenę Dwójki "Telewizję śniadaniową". Prowadziła też ekstremalnie przed laty popularne programy takie jak np. "Bezludna wyspa" czy "XYZ". Błyskotliwa, piekielnie inteligentna i konkretna. Mówi się o niej, że potrafi być bardzo stanowcza. Rządzi żelazną ręką. Nie bez kozery nazywano ją "carycą telewizji". Nina Terentiew obecnie pełni funkcję członkini rady nadzorczej Telewizji Polsat.