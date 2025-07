Elżbieta Dmoch była gwiazdą zespołu 2 plus 1

Elżbieta Dmoch przez wiele lat była gwiazdą zespołu 2 plus 1. Wraz ze swoim ukochanym Januszem Krukiem stworzyła wiele piosenek, które stały się hitami lat 70. Publiczność pokochała między innymi takie przeboje jak "Windą do nieba", "Wstawaj szkoda dnia" czy "Chodź, pomaluj mój świat".

Elżbieta Dmoch i Janusz Kruk. Para na scenie i w życiu

Tworzyli parę nie tylko na scenie, ale i w życiu. Janusz Kruk wpadł w uzależnienie od alkoholu. To sprawiło, że ich związek zaczął być burzliwy i problemowy. Gdy się rozstali, Janusz Kruk związał się z inną piosenkarką. W 1992 roku zmarł na zawał serca. Elżbieta Dmoch nie pogodziła się ze śmiercią ukochanego. Po jego śmierci wycofała się z show-biznesu i załamała.

Elżbieta Dmoch żyła w fatalnych warunkach

Przez wiele lat żyła w fatalnych warunkach. Nie miała podstawowych sprzętów w mieszkaniu, które przestała opuszczać.

Z pomocą legendzie polskiej muzyki rozrywkowej przyszła Polska Fundacja Muzyczna. Wyremontowano jej mieszkanie, zakupiono sprzęty takie jak pralka, telefon stacjonarny. Wolontariuszom udało się również załatwić wszelkie niezbędne formalności, by Elżbieta Dmoch zaczęła otrzymywać tantiemy.

Tak wygląda codzienność Elżbiety Dmoch

W czerwcu odbył się koncert "Wyspa dzieci, czyli muzyczni spadkobiercy zespołu 2 plus 1". Został on wyemitowany na antenie TVP2 7 czerwca 2025 roku. Tomasz Kopeć z Polskiej Fundacji Muzycznej w rozmowie z "Faktem" powiedział, że wspólnie z artystką oglądał ten koncert. To było wzruszające przeżycie. Elżbieta w zasadzie zaśpiewała specjalnie dla nas, dla kilku osób. Wspaniałe duety – z Kayah, Piaskiem, mnóstwem artystów. Ela miała łzy w oczach - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Tomasz Kopeć zdradził również, jak wygląda codzienność Elżbiety Dmoch. Dla pani Eli działamy od kilku lat. Ela jest seniorką naszej branży muzycznej. Nie śpiewa od wielu lat, nie udziela się w mediach. Troszeczkę żyje w swoim dawnym świecie. Pani Ela jest wolna od internetu, od problemów świata, gdyż mediów specjalnie nie używa - uchylił rąbka tajemnicy.

Elżbieta Dmoch otrzymuje tantiemy

Polska Fundacja Muzyczna dba również o to, by zapewnić wszystko to, co potrzebne artystce na co dzień. Jesteśmy na telefon, trzymamy rękę na pulsie. Aktualnie to są badania lekarskie i drobne remonty kuchenne. Tak po prostu wygląda codzienność - mówi Tomasz Kopeć.

Udało nam się doprowadzić do podpisania przez Elżbietę nowych umów. Dzięki temu, kiedy repertuar 2 Plus 1 pojawia się w filmach, serialach czy koncertach, ona także może otrzymać należne środki - dodaje.