W sobotę 7 czerwca o godz. 20:00 na antenie telewizyjnej Dwójki został wyemitowany koncert poświęcony twórczości legendarnej grupy 2 plus 1. Na scenie wystąpili m.in. Kayah, Andrzej Piaseczny, Ania Rusowicz oraz Halina Mlynkova. Dochód z koncertu mam być przeznaczony na pomoc Elżbiecie Dmoch. Koncert można obejrzeć w TVP VOD.

"Samodzielne funkcjonowanie jest dla niej bardzo trudne"

W wywiadzie dla Onetu prezes Polskiej Fundacji Muzycznej opowiedział, jak wygląda sytuacja Elżbiety Dmoch. "Ela jest osobą samotną. Fundacja i nasza grupa przyjaciół jest właściwie dla niej jedynym środowiskiem. Jesienią i zimą praktycznie nie wychodzi z domu. Od kilkudziesięciu lat przyjaciel fundacji co tydzień pomaga jej z zakupami. Spółdzielnia mieszkaniowa też jest przyjazna i stara się trzymać rękę na pulsie. Teraz wiosną i latem Ela już wychodzi, spaceruje, robi drobne zakupy. Natomiast w związku z jej różnymi schorzeniami samodzielne funkcjonowanie jest dla niej bardzo trudne" - powiedział Tomasz Kopeć w rozmowie z Onetem.

Być może konieczny będzie ośrodek dla osób starszych

"Spodziewamy się, bo Ela nie jest przecież naszą pierwszą podopieczną, że w przyszłości być może będziemy musieli rozważyć bardziej stałą opiekę, czy to osobistą w ramach miejsca, gdzie mieszka, czy w ramach jakiegoś ośrodka dla osób starszych. Ela jest dość schorowana i nigdy nie wiadomo, kiedy środki na ten cel będą potrzebne" - powiedział prezes Polskiej Fundacji Muzyki.

Bardzo niska emerytura Elżbiety Dmoch

"Ela ma bardzo skromną emeryturę, nie była autorką utworów, więc nie ma przychodów z tytułu praw autorskich. Ma natomiast niewielkie tantiemy z tytułu praw wykonawczych, jeżeli repertuar 2 plus 1 jest eksploatowany. Ela wiedzie więc bardzo skromne życie, a my jako fundacja jesteśmy blisko po to, żeby reagować" - tłumaczył Tomasz Kopeć.