Elżbieta Dmoch śpiewała wraz zespołem 2 plus 1 takie hity jak "Windą do nieba", "Wstawaj szkoda dnia" czy "Chodź, pomaluj mój świat". Występowała i tworzyła wielkie przeboje wraz ze swoim ukochanym, którym był Janusz Kruk. 2 plus 1 stał się jednym z najpopularniejszych polskich zespołów w latach 70.

Elżbieta Dmoch załamała się po śmierci ukochanego

Elżbieta Dmoch i Janusz Kruk nie tylko występowali razem, ale byli również parą. Niestety jego uzależnienie od alkoholu sprawiło, że ich związek zaczął być burzliwy i problemowy. W końcu Kruk postanowił rozstać się z Dmoch i związać z inną piosenkarką. W 1992 roku zmarł na zawał serca.

Piosenkarka nie umiała poradzić sobie ze śmiercią ukochanego. Wycofała się z show-biznesu, przestała występować i żyła w fatalnych warunkach. W grudniu 2024 roku nastąpiła w jej życiu spora zmiana. Znalazło się grono ludzi, którzy postanowili jej pomóc. Jej mieszkanie zostało wyremontowane i przystosowane do potrzeb Elżbiety Dmoch. Zaczęła również otrzymywać tantiemy za swoje utwory.

Elżbieta Dmoch przemówiła do fanów. Poruszająca wiadomość

W sobotę (7 czerwca) TVP wyemitowała koncert poświęcony twórczości legendarnego zespołu 2 plus 1. W pewnym momencie Maria Szabłowska, która prowadziła to wydarzenie przekazała publiczności poruszającą wiadomość od Elżbiety Dmoch. Stan zdrowia nie pozwolił artystce pojawić się osobiście na tym wydarzeniu. Postanowiła skierować jednak kilka słów do swoich fanów.

Mam miłą wiadomość od Eli Dmoch, która bardzo mnie prosiła, żeby serdecznie państwa od niej pozdrowić. Niestety nie pozwala jej zdrowie być dzisiaj z nami, ale oczywiście kibicuje. Jest szczęśliwa, że doczekała się takiego właśnie koncertu - przekazała słowa Elżbiety Dmoch, Maria Szabłowska.

Koncert i akcja charytatywna na rzecz Elżbiety Dmoch

Podczas koncertu odbyła się również akcja charytatywna na rzecz Elżbiety Dmoch. Zorganizowała ją Fundacja Telewizji Polskiej i Polska Fundacja Muzyczna. Jej celem jest zapewnienie artystce godnych warunków życia i opieki.

Pozdrowienia dla Eli Dmoch. I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość – w trakcie dzisiejszego koncertu, dzięki Fundacji Telewizji Polskiej i Polskiej Fundacji Muzycznej, zbieramy pieniądze na godne życie Eli Dmoch - powiedziała podczas koncertu Szabłowska.