Elżbieta Dmoch była jedną z czołowych postaci polskiej muzyki w latach 70. i 80. Śpiewała od najmłodszych lat. Pod koniec lat 60. dołączyła do zespołu Warszawskie Kuranty założonego przez Janusza Kruka. W 1971 roku wspólnie założyli zespół Dwa Plus Jeden, który wypromował takie przeboje jak "Windą do nieba", "Chodź, pomaluj mój świat" czy "Iść w stronę słońca". Dwa lata później para zdecydowała się pobrać. To małżeństwo nie należało do szczęśliwych. W końcu Andrzej Kruk odszedł do innej kobiety. Po jego śmierci Elżbieta Dmoch się załamała.

Trudna sytuacja Elżbiety Dmoch

W ostatnich latach co jakiś czas pojawiały się informacje o trudnej sytuacji i chorobach Elżbiety Dmoch. Polska Fundacja Muzyczna zaopiekowała się artystką i dzięki wsparciu wiernych fanów udało się poprawić jej komfort życia.

Reklama

Elżbieta Dmoch zwróciła się do fanów

Elżbieta Dmoch od lat unika mediów. Wokalistka grupy 2 plus 1 postanowiła zrobić niespodziankę swoim fanom i wystąpiła przed kamerą. W sieci ukazało się najpierw zdjęcie artystki z wyjątkowego spotkania, ale i tak wywołało ono spory entuzjazm wśród jej wielbicieli. Teraz z kolei jest filmik, na którym można ją zobaczyć.

Zapraszam serdecznie państwa, Elżbieta Dmoch, na koncert w Ostródzie o 20.00, 1 czerwca. Moich piosenek i piosenek Dwa plus Jeden. Serdecznie pozdrawiam - mówi Elżbieta Dmoch w specjalnym nagraniu. Fani oszaleli z zachwytu.

Wyjątkowy koncert

1 czerwca odbędzie się w Ostródzie koncertu, który zostanie wyemitowany także w TVP. Wydarzenie zatytułowane "Wyspa Dzieci" ma być hołdem zarówno dla dorobku zespołu 2 plus 1 i samej artystki. Podczas koncertu wystąpią m.in. Kamil Bednarek, Andrzej Piaseczny, Anna Rusowicz, Ania Dąbrowska, Paweł Stasiak, Halina Mlynkova czy były członek zespołu Dwa plus Jeden, Andrzej Rybiński. To właśnie w związku z tym nadchodzącym wydarzeniem fani mogli zobaczyć Elżbietę Dmoch na nagraniu, które pojawiło się w sieci.