Beata Kozidrak odwołała swoje koncerty pod koniec jesieni 2024 roku. Zawiesiła działalność artystyczną na kilka miesięcy ze względu na problemy ze zdrowiem. W oświadczeniu zamieszczonym w sieci napisała, że ta decyzja była konieczna, choć trudna.

Beata Kozidrak odwołała koncerty. Trafiła do szpitala

Po drodze okazało się, że Beata Kozidrak trafiła do szpitala. Konieczne było leczenie. Od tamtej pory nie występowała i nie pokazywała się w mediach. Tylko raz podczas gali Fryderyków odbierając statuetkę za całokształt swojej pracy, wystąpiła na specjalnym nagraniu. Wyjaśniła wówczas, że lekarze podjęli decyzję o tym, że nie może odebrać jej osobiście. Podziękowała za wsparcie swoim bliskim oraz fanom.

Beata Kozidrak po miesiącach przerwy wraca na scenę

Kilka tygodni temu pojawiła się informacja o tym, że Beata Kozidrak wraca na scenę. Jej pierwszy koncert zaplanowano na sierpień. Piosenkarka wystąpi podczas Dni Starachowic. Kolejne występy odbędą się jesienią. To nie koniec dobrych informacji dla fanów Beaty Kozidrak.

Beata Kozidrak przerywa milczenie. Pierwszy wywiad po chorobie

Już w najbliższą niedzielę (17 sierpnia) w programie "Dzień Dobry TVN" wyemitowany zostanie pierwszy wywiad z artystką po chorobie. Stacja zamieściła zapowiedź tej rozmowy. W materiale Beata Kozidrak mówi o emocjach, jakie towarzyszyły jej podczas ostatnich koncertów trasy 45-lecia zespołu Bajm. Wyznaje w nim, że walczyła wówczas z ogromnym bólem kręgosłupa.

Skończyłam trasę czterdziestopięciolecia, właściwie trzy ostatnie koncerty, w wielkich bólach pleców, kręgosłupa...- mówi piosenkarka. Dobrze się czuję, a ten wywiad jest dla mnie bardzo specjalny - stwierdza.