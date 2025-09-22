Nie żyje Paweł Galia. Miał 82 lata

Odszedł Paweł Galia. O jego śmierci poinformowała Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi, Pawła Galii, podopiecznego Fundacji. Bliskim Pawła składamy wyrazy współczucia - napisano na oficjalnych stronach fundacji.

Paweł Galia zmarł. Kim był aktor?

Paweł Galia był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralne w Krakowie. Ponad 20 lat później za swoją pracę został odznaczony państwowym laurem - Złotym Krzyżem Zasługi.

Paweł Galia pracował jako aktor dubbingowy. Użyczał głosu w ponad 100 produkcjach. Robił to m.in. w takich filmach jak "Kung Fu Panda", "Królowa Śniegu", "Sezon na misia", "Mulan" czy "Pinokio". Grał również w znanych serialach takich jak "Barwy szczęścia", "M jak miłość", "Zmiennicy".

Grał również w filmach: "Zwolnieni z życia" Waldemara Krzystka, "Misja specjalna" Janusza Rzeszewskiego czy "Zakochani są między nami" Jana Rutkiewicza. Można go było oglądać na scenach teatrów takich jak Polski we Wrocławiu, Słowackiego i Bagatela w Krakowie, a także Komedia i Narodowym w Warszawie.

Z kim związany był Paweł Galia?

W połowie lat 80. Paweł Galia był prowadzącym program dla dzieci "Cojak". Występował w nim również Tomasz Sianecki. Prywatnie aktor związany był z Ewą Serwą. Owocem ich związku była córka Zuzanna. Ewa Serwa w czerwcu br. została przewodniczącą Zarządu Sekcji Dubbingu Związku Artystów Scen Polskich. Paweł Galia miał 82 lata. Aktor odszedł 20 września br.