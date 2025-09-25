Agata Młynarska i Przemysław Schmidt pokazali na Instagramie filmiki, na których demonstrują, co pakują do plecaka ewakuacyjnego. Wszystko dokładnie omawiają. Nie ma tam, jak twierdzą, nic, co byłoby zbędne. Jak pokreślił mąż Agaty Młynarskiej "warto mieć coś, co się chwyci, zarzuci na plecy i się pójdzie". W plecakach małżonków znalazły się m.in. środki higieny osobistej i suchy prowiant.

"Nie ze strachu, ale z rozsądku"

"Czy taki plecak sprawi, że będziemy bezpieczniejsi? Nie! Ale sprawi, że przynajmniej wiemy, gdzie co mamy w razie »w«. Postanowiliśmy go przygotować nie ze strachu, ale z rozsądku"- napisała dziennikarka. Agata Młynarska i Przemysław Schmidt do swoich plecaków "przetrwania" spakowali m.in. suchy prowiant, dokumenty, baterie, latarki, leki, scyzoryki, rękawiczki, maseczki oraz ubrania i rzeczy do higieny osobistej. "Mamy nadzieję, że nasze plecaki wykorzystamy jedynie do celów turystycznych, nie uciekniemy jednak od rzeczywistości, która pełna jest niepokoju i niewiadomej przyszłości" - czytamy na Instagramie dziennikarki.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kurs strzelecki Agaty Młynarskiej

Jak informuje "Super Express" Agata Młynarska dostała w prezencie od męża kurs strzelecki. "To coś zupełnie nowego, chcę się sprawdzić i zmierzyć z własnymi ograniczeniami" - tłumaczy dziennikarka i dodaje, że każda aktywność, która pomaga nam być w dobrej formie fizycznej, jest dla nas korzystna.

"W Polsce powinna ruszyć budowa schronów"

To, że przygotowałam taki plecak, nie znaczy, że ja się wybieram czołgać do lasu. I nie chodzi też o to, by wzbudzać w ludziach negatywne uczucia i strach. Ale musimy myśleć racjonalnie i być odpowiedzialni za siebie. Jeżeli minister Sikorski w ONZ w Nowym Jorku wygłasza przemówienie, w którym ostrzega Rosjan i mówi, że jesteśmy w stanie wojny hybrydowej - to tylko ktoś naiwny myśli, że to tylko zabawa. Musimy zdawać sobie sprawę, czym jest wojna hybrydowa. Że np. w styczniu mogą wyłączyć nam prąd. Może nie być wody. I co wtedy zrobimy? - powiedziała dziennikarka "Super Expressowi". Agata Młynarska dodała, że w Polsce powinna ruszyć budowa schronów.