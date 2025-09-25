Widzowie pamiętają ich jako Pyzdrę i Kwiczoła z serialu "Janosik". Okazuje się, że aktorzy poznali się dużo wcześniej, bo na przełomie lat 40. i 50. Obydwaj zdawali wówczas egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej w Krakowie.

Witold Pyrkosz i Bogusz Bilewski poznali się na egzaminach. Tak narodziła się ich przyjaźń

Polubili się a gdy kończyli studia w 1954 roku byli najlepszymi przyjaciółmi. Dwadzieścia lat później spotkali się na planie serialu "Janosik". Witold Pyrkosz zagrał w nim Jędrusia Pyzdrę a Bogusz Bilewski wcielił się w Walusia Kwiczoła. To na planie tej produkcji ten drugi poznał swoją żonę Annę. Pracowała jako asystentka kostiumologa. Choć od razu wpadła mu w oko, nie odwzajemniła uczucia tak szybko.

Reklama

Witold Pyrkosz był świadkiem na ślubie Bogusza Bilewskiego

Osiem lat później została jego żoną.Witek był świadkiem na naszym ślubie cywilnym - mówiła w rozmowie z tygodnikiem "Retro". Wspominała, że Witold Pyrkosz kibicował kich związkowi. Przyznała też, że przez jakiś czas to była zażyła przyjaźń. W pewnym momencie zaczęli się jednak od siebie oddalać. Co sprawiło, że ich relacja mocno się zmieniła?

Witold Pyrkosz i Bogusz Bilewski poróżnili się. Poszło o kobietę

Okazuje się, że powodem sporu była kobieta. Witold Pyrkosz nigdy nie mówił o swojej pierwszej żonie. W biografii aktora również nie ma ani słowa o niej oraz ich synu. W książce "Podwójnie urodzony", która opisywała jego życie również nie ma ani słowa o Ewie oraz Pawle. Bogusz Bilewski miał mu to za złe, bo Ewa Pyrkosz była jego siostrą. Ponoć nigdy nie wybaczył koledze tego, co zrobił.

Siostra Bogusza wyszła za Witka za mąż. Związek szybko zakończył się rozwodem, co sprawiło, że relacja łącząca obu aktorów była złożona - mówiła Anna Bilewska. Bogusz nadal kolegował się z kolegą po fachu, ale nie była to już ta przyjaźń, o której rozpisywały się media.

Gdy Bilewski zmarł, Witold Pyrkosz mówił o tym, jak bardzo szanowali go górale. Boguś był ulubionym ceprem. Górale kłaniali mu się w pas w każdej knajpie w Zakopanem - mówił Pyrkosz. Zawsze nazywał Bogusza Bilewskiego "wieloletnim przyjacielem". Serialowy Waluś Kwiczoł gdyby żył 25 września 2025 skończyłby 95 lat.