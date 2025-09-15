Maria Probosz to aktorka, która w czasach PRL święciła tryumfy. Jej talent docenili reżyserzy takich filmów jak "Czas dojrzewania", "Alabama" czy "Trójkąt bermudzki". Aktorka grała również w serialach "Tulipan" i "07 zgłoś się".

Maria Probosz była seksbombą czasów PRL. Miała na koncie wiele rozbieranych ról

Film to okrutny i wymagający kochanek. Dla filmu zrezygnowałam z teatru, poświęciłam życie prywatne, poczucie bezpieczeństwa. W którymś momencie zdałam sobie sprawę, że jestem tylko kimś w rodzaju call-girl - dziewczyny na telefon - mówiła w jednym z wywiadów.

Na swoim koncie Maria Probosz miała wiele rozbieranych ról. Dlatego też przylgnęła do niej łatka seksbomby. To, że nie miała problemów z pokazywaniem ciała, często otrzymywała głównie takie role.

Burzliwe życie Marii Probosz. Pierwszy mąż "nie dawał jej szczęścia"

Prywatnie Maria Probosz wiodła życie pełne zawirowań. Jej pierwszym mężem był kolega ze szkoły a dokładnie z łódzkiej "Filmówki". Marek Probosz, bo o nim mowa, poznał Marię na studiach. Zakochali się w sobie na planie filmu "Niech cię odleci mara". Niedługo po zakończeniu zdjęć aktor poprosił Marię o rękę. Uczucie szybko wygasło. Maria Probosz miała powiedzieć w jednym z wywiadów, że mąż "nie dawał mi tyle szczęścia i emocji cielesnych, ile oczekiwałam". Miał być podobno zazdrosny o to, że rozbiera się przed kamerą. Aktor wyjechał do USA a po latach stwierdził, że ten związek był jego największym życiowym błędem.

Sześć lat piekła. Kim był drugi mąż Marii Probosz?

Jej drugim mężem został operator Zbigniew Kopania. Ta relacja również skończyła się szybko, gdy aktorka nakryła go w łóżku z kochanką. Na planie filmu "Powrót wabiszczura", który powstał w 1989 roku poznała aktora Czesława Nogackiego. Ten związek trwający sześć lat aktorka wspominała jako piekło. On twierdził z kolei, że rozstali się w przyjaźni.

Był jak kleszcz, nie potrafiłam się od niego odczepić. Osaczał mnie przez sześć lat. Dręczył mnie swoją toksyczną miłością. Pił i bił. I ja piłam. Z rozpaczy i niemocy. Byłam otępiała, nie przyjmowałam niczyjej pomocy... Nie grałam...- wspominała w rozmowie z "Super Expressem". Czesław Nogacki był o żonę bardzo zazdrosny. Niszczył ją i pojawiał się na planach filmowych, gdy grała. Potrafił wtedy zrobić jej karczemną awanturę.

Maria Probosz miała problemy z alkoholem. Kim był ten, który ją uratował?

To przez niego Maria Probosz zaczęła pić. Przestała dostawać role, wpadła w depresję. Pomógł jej przyjaciel z czasów dzieciństwa. Andrzej Hasik i Maria Probosz znali się z podstawówki. Stanął w mojej obronie i od tego czasu nie musiałam się bać - mówiła o przyjacielu. Przyjaźń zamieniła się w miłość. Pobrali się i zamieszkali w Łodzi. Niestety sielanka nie trwała długo.

Maria Probosz zmarła w wieku 49 lat. Na co chorowała?

Maria Probosz straciła rodziców. Po pewnym czasie usłyszała okrutną diagnozę. Zachorowała na raka trzustki. Do końca trwał przy niej mąż Andrzej. Odeszła 14 września 2010 roku. Miała 49 lat.