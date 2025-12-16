Moda i modelki w PRL. QUIZ dla fashionistów i fashionistek. Jedno pytanie pokona każdego
dzisiaj, 26 minut temu
PRL, wbrew pozorom, to był czas, gdy ludzie lubili się dobrze ubrać i świetnie wyglądać. Mieliśmy fantastycznych projektantki i projektantów i piękne modelki. Takie nazwiska jak Has, Hoff czy Antczak zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiej mody. Sprawdź w naszym QUIZIE, co wiesz o polskiej modzie czasów PRL.
