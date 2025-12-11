Sentymentalny QUIZ o Bożym Narodzeniu w PRL. Niby prosty, a na kilku pytaniach polegniesz
dzisiaj, 78 minut temu
Boże Narodzenie za pasem, pora na wspomnienia. Jak to było w czasach PRL? Co jadano, jak robiono zakupy w czasach wiecznej reglamentacji. Ten QUIZ wywoła u wielu osób, które PRL znają z doświadczenia, łezkę wzruszenia. Do dzieła.
