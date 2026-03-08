"Za chwilę dalszy ciąg programu..." QUIZ. Pamiętasz legendy telewizji? Ostatnie pytanie to zagwozdka
Choć nie pojawiają się już na wizji, wielu widzów wciąż o nich pamięta. Legendarne spikerki i prezenterzy telewizyjni. Często określani mianem ikon Telewizji Polskiej. Edyta Wojtczak, Krystyna Loska, Bożena Walter, Jan Suzin czy słynny duet "Wicherka" i "Chmurki"... Pamiętacie te nazwiska? Jeśli tak, to bez problemu rozwiążecie nasz quiz.
