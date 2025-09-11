Kamera ją uwielbiała. Podobnie było z aparatem fotograficznym. Basia Kosmala miała szansę zrobić ogromną karierę.

Basia Kosmala była wziętą modelką

Prywatnie była córką Barbary Brylskiej i Ludwika Kosmali. Urodziła się 26 lutego 1973 roku w Warszawie. W latach 90. ukończyła liceum. Jako nastolatka próbowała swoich sił jako modelka. Brała udział m.in. w pokazach mody i sesjach zdjęciowych. Mało osób wie, że pracowała m.in. w Paryżu oraz Tokio. W maju 1993 roku miała polecieć na trzy miesiące do Nowego Jorku. Nie zdążyła.

Basia Kosmala była córką Barbary Brylskiej. Miała talent po mamie

Basia Kosmala była nie tylko modelką, ale podobnie jak jej sławna mama, miała talent aktorski. Była uznawana za obiecującą, młodą zdolną aktorkę. Miała wziąć udział w zdjęciach próbnych do roli Heleny Kurcewiczówny w planowanej przez Jerzego Hoffmana ekranizacji "Ogniem i mieczem". Realizacja filmu rozpoczęła się dopiero w 1999 roku a główną rolę kobiecą zagrała Izabella Scorupco.

Basia Kosmala zginęła w wypadku. Kto go spowodował?

Świetnie rozwijającą się karierę Basi Kosmali przerwał tragiczny wypadek. Doszło do niego 15 maja 1993 roku w Brzezinach. Gdy wracała z planu filmowego etiudy "Fałszywy autostop" z Łodzi do Warszawy. Za kierownicą auta siedział Xawery Żuławski. Samochód, którym jechali uderzył w drzewo. Basia zginęła na miejscu.

Czy Barbara Brylska wybaczyła sprawcy wypadku?

Barbara Brylska nie potrafiła się przez wiele lat pogodzić ze śmiercią córki. Wyznała, że nie tylko przebaczyła synowi Małgorzaty Braunek, ale pocieszała go po tym, co się stało.

Wiem, że ludzie zastanawiają się nad moim stosunkiem do Xawerego, który na prostej drodze, bez żadnych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu, spowodował wypadek, zabijając moje dziecko... Kiedy zjawił się tego samego dnia u mnie w domu, wpadliśmy sobie w ramiona szlochając. Zdobyłam się na to, żeby go pocieszać, zdając sobie sprawę z tego, jak strasznym dla niego obciążeniem będzie okrutne poczucie winy, jak trudno będzie mu z tym żyć - wyznała w książce "Barbara Brylska w najtrudniejszej roli"..