Mieczysław Fogg to artysta, który zdobył sławę i uznanie już przed wybuchem II wojny światowej. Po jej zakończeniu wrócił do nagrywania i koncertowania a publiczność darzyła go wieloletnią sympatią.

Mieczysław Fogg nagrał 2 tys. piosenek. Nazywano go "śpiewającą mrówką"

Na swoim koncie Mieczysław Fogg miał ponad 2 tysiące piosenek. Prawie każda była przebojem. Artysta wspominał, że gdy podpisał kontrakt z wytwórnią płytową Odeon zobowiązany był do nagrywania 100 utworów rocznie.

Przekraczał tę liczbę o 50 i dlatego otrzymał przydomek "śpiewająca mrówka". Do największych hitów Mieczysława Fogga można zaliczyć takie piosenki jak "To ostatnia niedziela", "Piosenka o mojej Warszawie", "Gramofonomanka" czy "Jesienne róże".

Mieczysław Fogg ożenił się z Ireną Jakubowską. Żona zrezygnowała z pracy

Mieczysław Fogg prywatnie związany był z Ireną Jakubowską. Para poznała się podczas pracy w Warszawskiej Dyrekcji PKP. Na ślubnym kobiercu stanęli wiosną 1925 roku. Pani Irena w pewnym momencie zrezygnowała z pracy. Zajęła się domem, wychowywała syna Andrzeja, który przyszedł na świat dwa lata po ślubie i dokumentowała karierę męża.

Pełniła rolę kronikarza twórczości swojego męża. Założyła album z pamiątkami już po jego pierwszym występie i zbierała je aż do lat 60. Wklejała tam każdy wycinek prasowy, każde zdjęcie - wspominał w rozmowie z magazynem "Pani" Michał Fogg, czyli prawnuczek artysty.

Mieczysław Fogg miał romans. Żył na dwa domy

Nic nie wskazywało na to, że coś zakłóci to zgodne małżeństwo. Tymczasem na przełomie lat 50. i 60. Mieczysław Fogg wdał się w romans ze swoją "kierowniczką". Tak nazywał pracującą w szczecińskiej Estradzie Zofię Szynagiel. Mieczysław Fogg był zakochany, ale nie porzucił żony.

Przez 25 lat dwa tygodnie mieszkał w Warszawie a dwa w Szczecinie. Z kochanką związał się dopiero po śmierci żony. Zdawałem sobie sprawę, że istnieje trójkąt, a nawet trzy trójkąty. Pierwszy - mama, Miecio i ja, czyli wspólne, bardzo szczęśliwe lata. Trójkąt drugi to mama, Miecio i Irena, wrażenie (...), że przecież obok miłości jest przecież czyjeś cierpienie, że w Szczecinie jest idylla, ale przed dwa tygodnie każdego miesiąca Fogg jest w Warszawie i tam takiej idylli już nie ma. No i trzeci trójkąt: mama, mój ojciec i ja. I te krzywe spojrzenia: że to ona odeszła, zostawiła dzieci i zabrała się z Foggiem w świat - mówił, w biografii Fogga autorstwa Dariusza Michalskiego, syn Zofii Szynagiel.

Mieczysław Fogg ożenił się z kochanką. Zrobił to dopiero po śmierci żony

Irena Fogg w ostatnich latach swojego życia zmagała się z chorobą psychiczną. Rodzina umieściła ją w zakładzie psychiatrycznym i tam przebywała aż do śmierci. W 1986 roku Mieczysław Fogg ożenił się z Zofią. Zamieszkali razem w Warszawie przy ul. Majdańskiej na Grochowie. Artysta odszedł 3 września 1990 roku. Pochowano go na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie, obok Ireny.

Mieczysław Fogg nie uwzględnił jej w testamencie. Po jego śmierci wyjechała

Zofia Szynagiel-Fogg po jego śmierci wyjechała z Polski. Zamieszkała z synem w Göteborgu. Po śmierci Fogga okazało się, że jego druga żona nie została uwzględniona w testamencie. Nigdy nie powiedziała niczego złego na temat swojego męża, który związek z nią ukrywał przez 25 lat.