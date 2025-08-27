Mieczysław Stoor zadebiutował na szklanym ekranie w 1953 roku. Jednak dopiero w latach 60. zdobył prawdziwe uznanie reżyserów i widzów. Można go było oglądać w takich produkcjach jak "Krzyżacy", "Stawka większa niż życie", "Wilcze echa", "Jarzębina czerwona”, "Czterej pancerni i pies", czy "Kolumbowie".

Wielu widzów z pewnością kojarzy go także z serialu "Czarne chmury". Miał wówczas 44 lata. Zarówno on, jak i widzowie nie domyślali się, że będzie to ostatnia jego rola.

Mieczysław Stoor był gwiazdą kina lat 60. Występował w kabarecie

Mieczysław Stoor po maturze rozpoczął naukę w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Łodzi. Zaczął grać w teatrze jeszcze zanim uzyskał dyplom. Występował m.in. w Kaliszu, potem w Łodzi oraz w Rzeszowie. Do Warszawy zawitał w połowie lat 50.. Najpierw parał się występami w kabarecie, był m.in. współzałożycielem i aktorem Kabaretu Koń. Zaczął również grywać w filmach.

Legenda kina PRL zginęła na planie. Jak doszło do tragedii?

Aktorowi zaproponowano angaż w filmie Jana Rybkowskiego "Gniazdo". Nikt nie spodziewał się, że to właśnie na planie tej produkcji dojdzie do tragedii. Ekipa wybrała się do Kraśnika. To właśnie tam były realizowane zdjęcia. 5 października 1973 roku doszło do ogromnej tragedii.

Mieczysław Stoor uległ zaczadzeniu i zmarł we śnie. Mimo, że według oficjalnej wersji doszło do wypadku, pojawiło się wiele plotek na temat jego śmierci. Mówiono, że aktor udusił się od spalin z niewyłączonego silnika samochodowego a także, że zasnął z papierosem, od którego zajęła się kołdra. Sceny z jego udziałem zostały z filmu usunięte. Jego rolę przejął inny aktor. Mieczysław Stoor został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

"Gniazdo". O czym jest ten film? Kto w nim grał?

Film "Gniazdo" jest próbą rekonstrukcji historycznej wydarzeń z drugiej połowy X wieku, w tym słynnej bitwy pod Cedynią. Przedstawia on dzieje dojścia do władzy Mieszka I a także jego walki o zjednoczenie plemion słowiańskich, rozszerzenie granic państwa i wprowadzenie kraju Polan do grona państw liczących się w ówczesnym świecie.

