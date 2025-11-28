Kawka z... Janem Nowickim. Gdzie grał ten znany aktor?

Bohaterem tego odcinka Kawki z... jest Jan Nowicki. Aktor w pamięci widzów zapisał się rolami w takich filmach jak kultowy "Wielki Szu", "Sanatorium pod Klepsydrą", "Magnat", "Córy szczęścia" czy "Sztos". Na swoim koncie miał również wiele kreacji teatralnych.

Kawka z...Janem Nowickim. "Trochę anioł, trochę bies"

W Kawce z...opowiada o nim Aleksandra Szarłat, autorka książki "Jan Nowicki. Trochę anioł, trochę bies". Dziennikarka śledzi w niej jego drogę zawodową od dzieciństwa w Kowalu, przez lata świetności w Starym Teatrze, po ostatnie dni w ukochanym Krzewencie. W biografii tej nie brakuje wspomnień o jego skomplikowanym życiu osobistym, związkach z kobietami czy przyjaźniach z takimi wielkimi postaciami polskiej kultury jak Piotr Skrzynecki czy Andrzej Wajda.

O tym Aleksandra Szarłat opowiada również w tym odcinku Kawki z.... Jan Nowicki był arcyciekawym człowiekiem, bardzo zagadkowym, bardzo tajemniczym, takim, który miał wiele twarzy, masek, jak mówiła Zosia Domalikówna, jego córka chrzestna - mówi dziennikarka. Potrafił był być zarówno anielski, jak i biesowaty, diabelski - dodaje.

Kawka z....Janem Nowickim. Czy zawsze mówił prawdę?

Przyznaje, że z Janem Nowickim znała się przez 30 lat. Pierwszy wywiad z aktorem zrobiła w czasach, jak mówi "dla młodego człowieka prehistorycznych", czyli w 1992 roku. Zawsze był to bardzo ciekawy kontakt, zawsze te rozmowy miały bardzo ciekawą scenografię. Były taką teatralną mini sceną, a on reżyserował jakby te rozmowy, naprawdę było to mega ciekawe. Podczas pierwszego wywiadu zwiedziliśmy pięć restauracji wokół hotelu MDM, bo Jan mówił, że w jednej siedzieć to jest nudno - wspomina w Kawce z... Aleksandra Szarłat.

Czy Jan Nowicki zawsze mówił prawdę, czy też częściej fantazjował zarówno na swój temat, jak i otaczającej go rzeczywistości? Ile "pierwszych miłości" miał Jan Nowicki? Co mówiły o nim kobiety, z którymi się spotykał? Które z nich odmówiły rozmowy na jego temat? Która z nich była najważniejszą kobietą w jego życiu?

Kawka z...Janem Nowickim. Którą z kobiet kochał najbardziej?

Skąd brał się sentyment Jana Nowickiego do ponurych lat 50. czasów PRL? Czy rola w filmie "Wielki Szu" była przełomem w jego życiu? Jakim ojcem był Jan Nowicki i jak doszło do tego, że poznał swoją córkę?

Cały czas za czymś gonił, cały czas był niespełniony, niespożyty, miał wiele nadziei na coś, co mu się przydarzy, najlepszego. Pod koniec życia zrozumiał, że ta najlepsza rola, najlepsze miejsce, jakie znalazł, to jest to, z którego wyszedł - mówi Aleksandra Szarłat. Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z..., której bohaterem jest Jan Nowicki.