QUIZ. Kryminalne hity PRL budziły wielkie emocje. 100 proc. tylko dla wytrawnych znawców
dzisiaj, 96 minut temu
Kryminalne, serialowe i filmowe opowieści to coś, na co zawsze czekają fani historii z dreszczykiem. W telewizji PRL bił rekordy popularności np. serial "07 zgłoś się". Tych kryminalnych hitów było w PRL więcej. Pamiętacie? Sprawdźcie, jak dobrze.
