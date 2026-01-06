Ten quiz nie należy do najprostszych. Komplet punktów zdobędą Ci, którzy kochają muzykę i znają dosyć dobrze polskie przeboje. Podajemy w nim cytat a Wy odgadujecie, co to za przebój. Warto spróbować swoich sił. Utrudnieniem jest to, że podajemy tylko tytuł, bez wykonawcy.

Przejdź do quizu