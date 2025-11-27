Te seriale biły rekordy popularności. Panie wzdychały do przystojnych aktorów, którzy grali główne role - do Stanisława Mikulskiego w "Stawce większej niż życie" i do Leszka Teleszyńskiego z "Życia na gorąco". Proponujemy QUIZ, w którym zadamy pytania o oba seriale.

