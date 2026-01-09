QUIZ. Historia Polski PRL. Czasy Edwarda Gierka. Będzie komplet punktów?
dzisiaj, 6 minut temu
Edward Gierek to jeden z najlepiej zapamiętanych przez Polaków pierwszy sekretarz KC PZPR. Do dziś wielu wspomina je z ogromnym sentymentem. W tym quizie pytamy o historię właśnie z czasów rządów Gierka. Uda Wam się zdobyć komplet punktów?
