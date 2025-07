Film "Wyjście awaryjne" miał swoją premierę 26 grudnia 1982 roku. Reżyserem tej produkcji był Roman Załuski. To była jedna z najpopularniejszych i do dziś uznawana za kultową komedia PRL.

Roman Załuski nakręcił go zanim powstały jego dwa wielkie hity takie jak "Kogel-mogel" oraz komedia "Och Karol". To historia pani naczelnik, która chce uniknąć skandalu. 'Wyjście awaryjne" podobnie jak inne komedie reżysera stała się hitem czasów PRL. Do dziś często powtarzane jest jedno z powiedzonek głównej bohaterki, które brzmiało "Podłość ludzka nie zna granic".

"Wyjście awaryjne". O czym jest ten film?

Akcja filmu "Wyjście awaryjne" rozgrywa się w niewielkim, prowincjonalnym miasteczku. Mieszka tam rodzina Kolędów. Pani Jadwiga Kolędowa, którą gra Bożena Dykiel to pełna werwy naczelnik gminy. Jej mąż Władysław hoduje kaczki i uprawia róże w szklarni. Ich córka Dorota zachodzi w ciążę będąc panną. Ojciec dziecka nie poczuwa się jednak do odpowiedzialności a co więcej nie wiadomo, kim jest.

Reklama

Reklama

Gdy pani naczelnik dowiaduje się, że ma zostać babcią, z obawy przed skandalem obyczajowym wpada na pomysł, by "kupić" narzeczonego z opłaconym rozwodem. Kandydata szuka jej mąż. W tym celu ze sporą sumą pieniędzy do Wrocławia. Znajduje chłopaka, który dopiero co wyszedł z więzienia. On i Dorota zakochują się w sobie a intryga obraca się przeciwko tej, która ją wymyśliła.

"Wyjście awaryjne". Kto grał w tej komedii?

W komedii "Wyjście awaryjne" główną rolę Jadwigi Kolędowej zagrała Bożena Dykiel. W pozostałych rolach również nie zabrakło plejady gwiazd. Wśród nich byli m.in.:

Jerzy Michotek (Władysław Kolęda, mąż Jadwigi)

Maria Gładkowska (Dorota Kolęda, ich córka)

Andrzej Golejewski (Bronisław Sikora „Szklarz”, narzeczony Doroty)

Krzysztof Kowalewski (komendant MO)

Ferdynand Matysik (Maleszko, urzędnik gminy)

Jadwiga Skupnik (Helena Felczerowa, sąsiadka Kolędów)

Zbigniew Buczkowski („Kalafior”, przyjaciel Bronka)

"Wyjście awaryjne". Gdzie kręcono tę kultową komedię PRL?

Zdjęcia do komedii 'Wyjście awaryjne" powstawały głównie w małych miasteczkach i wsiach, które znajdują się na Dolnym Śląsku. I tak w miejscowości Kryniczno znajdował się kościół i plebania, które zagrały w w tej kultowej komedii czasów PRL a urząd gminy i rynek w Prusicach. Psary to z kolei miasteczko, w którym ekipa realizowała zdjęcia w domu i gospodarstwie Kolędów. Dużo scen powstało także w dużym mieście a dokładnie we Wrocławiu. Filmowe lokacje to były m.in.