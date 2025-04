Obywatel G.C., czyli Grzegorz Ciechowski tworzył w drugiej połowie lat 80. XX wieku. To wtedy Republika, której był liderem zawiesiła swoją działalność a on postanowił zająć się autorskimi, nieco bardziej alternatywnymi i idącymi w elektronikę piosenkami.

Grzegorz Ciechowski po zawieszeniu Republiki stał się Obywatelem G.C.

Jednym z utworów, który powstał w tamtym czasie był numer "Spoza linii świata (czyli listy pisane z serca dżungli)", który powstał w 1986 roku. Piosenka ta ukazała się na debiucie fonograficznym Obywatela G.C.. Wcześniej Ciechowski jako lider zespołu Republika stworzył takie przeboje jak "Biała flaga", "Telefony" czy "Kombinat". W swoim solowym projekcie postanowił zacząć nieco bardziej eksperymentować. Nie tylko muzycznie, ale też wokalnie i tekstowo.

"To znowu ja twój brudny żołnierz/wycieram twarz o włosy twoje/dotykaj mnie najdelikatniej/me brudne słowa w twoich dłoniach" - śpiewa w piosence "Spoza linii świata" Grzegorz Ciechowski.

Hit lat 80, czyli piosenka "Spoza linii świata"

Płyta, na której znalazł się ten utwór, została wydana w 1986 roku nakładem wytwórni Tonpress. Znalazło się na niej siedem piosenek. Oprócz "Spoza linii świata" były to utwory:

"Błagam nie odmawiaj (czyli wyroki ferowane z pewną nadzieją)"

"Kaspar Hauser"

"Przyznaję się do winy (czyli zeznania)"

"Tak długo czekam (czyli Ciało)"

Jak tłumaczył Grzegorz Ciechowski to, że zdecydował się wydać solowy album? Zespół rozszedł się ze sobą, a ja z towarzyszeniem innych muzyków nagrałem ten sam materiał, ubrany w nową i – mam nadzieję – o wiele bardziej nowoczesną szatę, zarówno jeśli idzie o myślenie muzyczne, jak ekspresję i wiele innych spraw – mówił Grzegorz Ciechowski w rozmowie z magazynem "Razem".

Wpadka Grzegorza Ciechowskiego. Hit lat 80. kryje w sobie ten odgłos

Obywatel G.C., bo taki był pseudonim Ciechowskiego w nowym projekcie, wyjaśniał w wywiadach, że warstwa tekstowa piosenek oraz ich warstwa muzyczna muszą z siebie wzajemnie wynikać. Artysta słynął z tego, że zawsze dążył do perfekcji. Jego piosenki były szczegółowo dopracowane.

Piosenka "Spoza linii świata (czyli listy pisane z serca dżungli)" jest jednak pewnego rodzaju wyjątkiem. Przedostał się do niej pewien specyficzny dźwięk. Co było tą "wpadką" Obywatela G.C.? W tym hicie lat 80. słychać odgłos, który przypomina beknięcie.

Okazuje się, że nie jest to efekt dźwiękowy stworzony za pomocą komputera. Najprawdopodobniej Ciechowski wydał go podczas brania oddechu albo zmiany pozycji przy mikrofonie. Choć Obywatel G.C. uwielbiał być perfekcjonistą i mieć wszystko dopracowane w każdym najdrobniejszym szczególe, tym razem nie usunął "wpadki". Dźwięk, który przedostał się do piosenki "Spoza linii świata" przez przypadek, idealnie wpisał się w refleksyjny nastrój utworu.