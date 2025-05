Czesław Niemen to legenda. Kultowy wręcz piosenkarz polskiej sceny muzycznej. Jego piosenki do dziś są przebojami, które fani muzyki słuchają a młodzi artyści chętnie śpiewają.

Czesław Niemen debiutował w języku hiszpańskim

Kariera Czesława Niemena rozpoczęła się w latach 60. Mało, kto wie i pamięta, że na początku nie śpiewał po polsku. Języki w jakich wykonywał swoje piosenki to rosyjski i hiszpański. Wówczas występował jeszcze pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem czyli Czesław Wydrzycki.

Gdzie Czesław Niemen zaśpiewał swój pierwszy hit?

Przełomowym momentem jego kariery był rok 1962. Wtedy spotkał na swojej drodze Franciszka Walickiego. To on zorganizował jeden z pierwszych koncertów Niemena. Odbył się on w zakładzie karnym dla kobiet w Grudziądzu.

Jak pisze portal muzeumjazzu.pl to były solowe występy Czesława Niemena. Śpiewał i akompaniował sobie na gitarze. To właśnie wtedy przy pełnej sali śpiewał po hiszpańsku. Gdy Czesław Niemen wykonywał piosenkę "Malagueña" kobiety płakały.

Zaskoczyła mnie cisza na widowni. Nie wierzyłem własnym oczom. Dziewczyny-więźniarki płakały. Nie krępowały się, nie wstydziły. Czesiek skończył i zszedł z estrady. Bez słowa objąłem go i przytuliłem. Wiedziałem już, że odkryłem skarb - wspominał Wydrzycki.

Jakie przeboje śpiewał Czesław Niemen?

Czesław Niemen to jeden z bardziej uznanych polskich artystów. Kojarzony głównie z rockiem, był również kompozytorem i autorem tekstów piosenek. Po odniesieniu pierwszych sukcesów w konkursach wykonawców amatorów zaczął komponować i występować z zespołem Niebiesko-Czarni.

Po odejściu z Niebiesko-Czarnych został piosenkarzem bigbitowym, śpiewał rock and rollowe i rockowe piosenki w stylu The Beatles i ballady. Jesienią 1966 wraz z muzykami formacji Chochoły utworzył zespół Akwarele. W późniejszych latach zdecydował się na karierę solową. Na swoim koncie Czesław Niemen ma takie przeboje jak: