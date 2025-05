"Piszę do ciebie list z pola boju/Piszę do ciebie po śmierci/W cztery minuty od chwili zgonu/Wybuchu przesyłam szmer ci" - śpiewa w piosence "List z pola boju" lider zespołu Kobranocka.

Kobranocka napisała hit, który stał się hymnem PRL

To była jedna z kultowych grup w czasach PRL. "Kobranocka" powstała w 1985 roku. W jej skład weszli:

Andrzej "Kobra" Kraiński

Andrzej Michorzewski

Jacek Bryndal

Tomasz Kosma.

Pierwotna nazwa zespołu brzmiała Latający Pisauar, ale po dwóch koncertach muzycy stwierdzili, że lepiej zmienić ją właśnie na "Kobranocka". Zespół zyskał popularność i swoją pierwszą, debiutancką płytę wydał w 1987 roku. Nosiła tytuł "Sztuka jest skarpetką kulawego". Na debiutanckiej płycie znalazły się takie przeboje jak:

"Ela, czemu się nie wcielasz"

"I nikomu nie wolno się z tego śmiać"

"List z pola boju"

Ta ostatnia napisana została w szpitalu psychiatrycznym.

Hit czasów PRL. Ta piosenka powstała w szpitalu psychiatrycznym

Andrzej “Kobra” Kraiński trafił tam, bo chciał uniknąć obowiązkowej służby wojskowej. Pomógł mu w tym Andrzej Michorzewski. Lekarz psychiatra stwierdził, że "Kobra" ma depresję endogenną (nieuleczalny rodzaj depresji). Nie była to prawda, bo nic mu tak naprawdę nie dolegało, ale dzięki tej diagnozie wojska uniknął. Trafił do szpitala w Toruniu a jego znajomość z doktorem Michorzewskim przerodziła się w przyjaźń.

Ten hymn czasów PRL to szpilka wbita w wojsko

"List z poligonu" to piosenka ironiczna. Jej tekst o szpilka wbita w wojsko. To jak wiadomo w czasach PRL nie cieszyło się uznaniem obywateli. Niewiele osób chciało trafiać na przymusową służbę wojskową. Niestety był to obowiązek, od którego nie każdemu udało się uciec.

"List z pola boju” to był tytuł zmieniony. Oryginał brzmiał "List z poligonu”. Piosenka ta mówiła o tym, ile ofiar pochłania utrzymanie armii. Zwykłe ćwiczenia, żadne działania zbrojne, tylko ćwiczenia armii. Zostało to zmienione po to, aby ukryć sens tej piosenki - mówił Michorzewski w rozmowie cytowanej przez serwis Rock Gawęda.