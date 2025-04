Beata Kozidrak to jedna z najbardziej znanych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wraz z zespołem Bajm stworzyła wiele przebojów. Wśród nich są takie piosenki jak "Do lata", "Co mi Panie dasz", "Biała armia" czy "Ta sama chwila".

Beata Kozidrak jest autorką większości hitów Bajmu

Mało kto wie, że na początku kariery zespół, który powstał w Lublinie, tworzył głównie ballady i piosenki turystyczne. Dopiero z czasem dorobił się piosenek, które miały mocniejsze brzmienie.

Ten hit Beata Kozidrak wylansowała w latach 80.

Jedną z takich piosenek jest utwór "OK, OK, nic nie wiem, nic nie wiem". Po raz pierwszy Bajm zaprezentował ją w 1983 roku.Teraz mamy dla was niespodziankę. Będzie to nowość. Mam nadzieję, że słuchaliście już tego. Od niedawna lansujemy tę piosenkę. Tytuł "OK, OK, nic nie wiem, nic nie wiem". Fajny tytuł? - pytała wówczas zgromadzoną na koncercie publiczność liderka Bajmu.

Hit Beaty Kozidrak z lat 80. to monolog dziewczyny

Zaprosiła widownię do wspólnego występu. Sytuacja ta miała miejsce podczas XX Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Tekst i muzykę do "OK, OK, nic nie wiem, nic nie wiem" stworzyła Beata Kozidrak. To monolog dziewczyny, w którym zwraca się do swojej matki. "Uspokój się mamo. Uspokój się. Nic nie jest tak ważne jak spokój ten, bo nic się nie stało" - śpiewa w nim piosenkarka.

Beata Kozidrak stworzyła hymn "najstarszego zawodu świata"

"Mam dużo pieniędzy, musiałam to robić, bo żyłabym w nędzy" - brzmią słowa tego utworu. Piosenka ta jest wyrazem buntu, ale też próbą odnalezienia swojej tożsamości. Choć nie pada to wprost w utworze, bohaterka piosenki "OK, OK, nic nie wiem, nic nie wiem" to przedstawicielka "najstarszego zawodu świata". Beata Kozidrak wyznała w swojej autobiografii "Gorąca krew", że to właśnie kobiety, które trudniły się tym fachem uznały tę piosenkę za swój hymn. Dowiedziała się o tym koncertując w Trójmieście.

Kiedy koncertowaliśmy na wybrzeżu i zatrzymywaliśmy w nadmorskich hotelach, wiele z nich podchodziło do mnie, przysiadało do stolika - dziękowały, stawiały szampana, opowiadały o swoim życiu. Płakałyśmy - wspominała Beata Kozidrak.

Beata Kozidrak i Bajm. Kto był założycielem zespołu?

Zespół Bajm powstał w 1978 roku. Stał się jednym z najważniejszych na polskiej scenie muzycznej. Założycielem zespołu Bajm był Jarosław Marek Kozidrak. To polski gitarzysta i klawiszowiec, wokalista i kompozytor a prywatnie brat Beaty Kozidrak. W młodości wraz ze starszą siostrą Mariolą założył zespół Oda 70.