"Lucciola, Lucciola, Lucciola/Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr/Lucciola, Lucciola, Lucciola/On znowu woła mnie poprzez wiatr" - śpiewa Kora w refrenie piosenki "Lucciola".

"Mental Cut", czyli "najmniej ogarnięta" płyta Maanamu

Ten hit Maanamu znalazł się na czwartej płycie zespołu zatytułowanej "Mental Cut". Do dziś ten album uchodzi za kultowy i uznawany jest za jedną z najlepszych płyt tej grupy muzycznej. Zespół umieścił na nim kilka piosenek w języku angielskim.

Reklama

Wśród nich znalazły się takie hity jak "Kreon", "Lipstick on the Glass" oraz właśnie "Lucciola". To właśnie ta piosenka stała się wręcz ikonicznym przebojem czasów PRL. Mało, kto wie, że sam Maanam uważał tę płytę za "najmniej ogarniętą" w dyskografii całego zespołu.

To były czasy naszych podróży do Berlina. Pamiętam ten cały rozgardiasz, to wielogodzinne stanie na granicy, tę nerwówkę z paszportami: czy dostaniemy, czy nie... Na tę płytę nałożyły się sprawy czysto życiowe, a równocześnie terminy, których nie można było przekroczyć. Można powiedzieć, że ze wszystkich naszych płyt - ta jest najmniej ogarnięta... – mówił Marek Jackowski w rozmowie z magazynem "Tylko Rock".

Hit Maanamu, który ma podwójne znaczenie. O czym tak naprawdę śpiewała Kora?

"Lucciola" to hit Maanamu, który znalazł się na płycie "Mental Cut" uchodzi za jedną z najbardziej tajemniczych piosenek. Niewiele osób wie, że ma podwójne znaczenie.

Kora napisała tekst do "Luccioli", gdy była we włoskiej miejscowości Spoletto. Słowo "lucciola" po włosku oznacza robaczka świętojańskiego. Jednak nie tylko. Był to również tytuł pisma przeznaczonego dla pań lekkich obyczajów. O tym, że Kora śpiewa nie tyle o robaczku świętojańskim, ale najstarszym zawodzie świata może świadczyć zwrotka, w której padają słowa: "Portowa ulica / Trudno z gorąca oddychać / Nagie ramiona, obraz zamglony / Tu zdradza się tylko raz".