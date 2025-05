"Miś" to najbardziej znana i do dziś uchodząca za kultową komedia Stanisława Barei. Sympatycy tego filmu śmieją się nie tylko z zabawnych sytuacji i dialogów, ale również słynnej ostatniej paróweczki hrabiego Barry Kenta. Mało, kto wie, że w pierwszej wersji wstrzymanej przez cenzurę to nie miała być parówka.