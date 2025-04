"Poszukiwany, poszukiwana". Kultowa komedia Stanisława Barei

Komedia "Poszukiwany, poszukiwana" miała swoją premierę w 1972 roku. Dziś uchodzi za jeden z bardziej znanych i kultowych filmów Stanisława Barei. Kiedy powstał również odniósł wielki sukces. Polacy szturmowali kina. Przez rok tę kultową komedię Barei obejrzało ponad 2 miliony widzów. Kina na biletach na seanse filmu "Poszukiwany, poszukiwana" zarobiły ok. 13 milionów złotych.

"Poszukiwany, poszukiwana". O czym jest kultowa komedia Barei?

Ta kultowa komedia Stanisława Barei opowiada o perypetiach historyka sztuki, Stanisława Marii Rochowicza. Mało, kto wie, że pomysł na realizację fabuły filmu "Poszukiwany, poszukiwana" podsunęła Barei jego żona, która była pracownikiem muzeum.

Stanisław Maria Rochowicz zostaje niesłusznie posądzony o kradzież obrazu. Grozi mu 5 lat więzienia. Zdesperowany postanawia ukrywać się w przebraniu kobiety, dopóki nie namaluje kopii zrabowanego przez nieznanych sprawców płótna.

Podejmuje pracę jako kobieta, by nikt go nie rozpoznał. Zatrudnia się w charakterze pomocy domowej. Nie ma jednak szczęścia do chlebodawców: pierwszy chce wykorzystać go, a raczej ją w celach erotycznych, drudzy mają rozwydrzone dziecko, trzeci pędzi w łazience bimber, a czwarty to dyrektor bez kompetencji, za którego nasz bohater pisze artykuły. Obraz odnajduje się, ale Stanisławowi, zaprawionemu w "gosposiowaniu", trudno zrezygnować z lukratywnego zajęcia i wrócić do pracy w muzeum.

Kultowa komedia "Poszukiwany, poszukiwana". Kto miał grać główną rolę?

Okazuje się, że Stanisław Bareja do głównej roli w filmie "Poszukiwany, poszukiwana" chciał zatrudnić dwóch innych aktorów. Pierwotnie wybór padł na Jacka Fedorowicza. Satyryk i aktor nie zagrał jednak w tej kultowej komedii. Zaważył jeden szczegół. Jacek Fedorowicz ma zarost, który zaraz po goleniu, zbyt szybko mu odrastał. To właśnie z tego powodu nie był zbyt przekonujący w roli kobiety.

Kolejny wybór Stanisława Barei padł na Janusza Gajosa. Tu z kolei problemem była zbyt atletyczna budowa ciała. W damskich ubraniach aktor, który zasłynął m.in. rolą towarzysza Winnickiego w serialu "Alternatywy 4", nie wyglądał zbyt przekonywująco.

"Poszukiwany, poszukiwana". Bareja zmusił Pokorę do zagrania Marysi

Stanisław Bareja zdecydował się w końcu powierzyć, a właściwie zmusić do zagrania Marysi w kultowej komedii "Poszukiwany, poszukiwana", Wojciecha Pokorę. Aktor wydawał się reżyserowie wręcz idealny do zagrania tej postaci. Nie było łatwo. Bareja musiał namawiać Pokorę do roli Marysi przez kilka dobrych tygodni. Zgodziłem się pod przymusem. Zmusiła mnie żona! Nie mówiąc o reżyserze, scenografie, operatorze, którzy mnie nachodzili, mówili: Wojtek, tylko ty, tylko ty - opowiadał Pokora.

Kultową komedię Barei nakręcono w rekordowym tempie

W końcu rolę przyjął, głównie za namową żony, która była już zmęczona ciągłymi odwiedzinami namolnego Barei. Zanim jednak Wojciech Pokora zagrał w kultowej komedii, postawił warunek, że zamierza wyjechać na zaplanowane już rodzinne wakacje. Plan zdjęciowy filmu "Poszukiwany, poszukiwana" trwał tylko 57 dni, więc komedię tę nakręcono w rekordowym tempie.

Rolę Marysi w kultowej komedii Wojciech Pokora uważał za przekleństwo

Wojciech Pokora jako kobieta wygląda dobrze, ale nie umiał gotować. Podczas kręcenia jednej ze scen Bareja postanowił pokazać Pokorze, jak smaży się mielone. Nie był to najlepszy pomysł. Kotlety się przypaliły, spaliła się też patelnia.

Pokorę do roli Marysi wystylizowała żona. Grał w jej ubraniach oraz peruce. Widzowie do dziś kochają jego wcielenie w tej kultowej komedii Stanisława Barei. On sam nie cierpiał tej roli. Uważał ją za przekleństwo. Przez lata ludzie, gdy zobaczyli go na ulicy, krzyczeli za nim m.in. kultowy tekst z filmu "Poszukiwany, poszukiwana", czyli "Marysiu, pan mówi" albo "Ja się z Marysią ożenię". To była etykietka, której nie mogłem się pozbyć - mówił aktor.

