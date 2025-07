Anna Nehrebecka zagrała wiele znakomitych ról w tak kultowych produkcjach jak m.in. "Ziemia obiecana", "Nocach i dniach", "Rodzina Połanieckich" czy "Złotopolscy". Niedawno zagrała w takich serialach, jak "Morderczynie", "Kruk", "Śleboda" i "Król".

W styczniu tego roku aktorka ujawniła, że choruje na raka. Przechodzi leczenie. "Ja nie myślę o swojej chorobie. To jest sprawa, która każdego z ludzi może dotknąć. To jest kwestia tego, jak to traktujemy. Ja się umówiłam, po prostu, że trzeba przejść przez to, co nam los przynosi" - powiedziała Anna Nehrebecka na antenie "Halo, tu Polsat".

O swoim życiu Anna Nehrebecka opowiedziała teraz w programie "Piotr Jacoń. Bez polityki". Pierwszym mężem Anny Nehrebeckiej był starszy od niej o 10 lat aktor, Gabriel Nehrebecki. Za mąż wyszła na drugim roku studiów. Jak powiedziała Piotrowi Jaconiowi, jej mąż nadużywał alkoholu i bywał agresywny. Aktorka wyznała wprost, że bała się swojego pierwszego męża. Dramatyczne wspomnienia Nehrebecka opisała także w książce "Pani Anna Nehrebecka w rozmowie z Katarzyną Ostrowską". Aktorka wspominała, że pierwsze sygnały ostrzegawcze pojawiły się jeszcze przed ślubem, gdy jej przyszły mąż wypił za dużo alkoholu. Późniejsze awantury i przemoc fizyczna stały się codziennością.

Przemoc i alkohol

Anna Nehrebecka jest przekonana, że zachowanie jej męża miało korzenie w jego trudnym dzieciństwie. "Gdyby on był wychowywany w innych warunkach, to prawdopodobnie byłby wspaniałym człowiekiem" - zaznaczyła aktorka, jednocześnie podkreślając, że alkohol i przemoc, której sam doświadczył, zdominowały jego życie. W pewnym momencie aktorka postanowiła skończyć ten toksyczny związek i uciekła do rodziców. Jednak presja społeczna i wpływ matki, która wierzyła w "kult cierpienia", skłoniły ją do powrotu. Decyzja o powrocie okazała się tragiczna w skutkach. Anna Nehrebecka czuła, że jej życie jest zagrożone. Wiedziała, że jak dojdzie do kolejnej awantury pod wpływem alkoholu, to coś niedobrego się z nią stanie. Ostatecznie to ojciec aktorki pomógł jej zakończyć to nieszczęśliwe małżeństwo. Nehrebeccy byli razem przez 5 lat.

Drugi mąż Anny Nehrebeckiej

Drugiego męża Anna Nehrebecka poznała dzięki znajomej Kaszubce. "Poznaliśmy się, kiedy kończyłam zdjęcia do »Rodziny Połanieckich«, przypadkiem na plaży w Dębkach. To była klasyczna miłość od pierwszego wejrzenia. Po trzech miesiącach wzięliśmy ślub” - wspominała w „Urodzie życia”. W stanie wojennym Anna Nehrebecka urodziła dwie córki - Agatę i Magdę.