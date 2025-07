Ryszard Rynkowski nie dotarł do Opola, spowodował kolizję

Ryszard Rynkowski w połowie czerwca miał być jedną z gwiazd jubileuszowego koncertu Jacka Cygana w Opolu. Artysta nie dotarł. Powodem było, jak podawano na początku, wypadek. Potem okazało się, że Ryszard Rynkowski został zatrzymany przez policję po tym, jak pod wpływem alkoholu doprowadził do kolizji drogowej.

Do zdarzenia doszło 14 czerwca w miejscowości Zbiczno (woj. kujawsko-pomorskie). Jak wykazało badanie alkomatem miał 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po tym jak doszło do kolizji, Rynkowski oddalił się z miejsca zdarzenia. Policja zatrzymała go w domu.

Ryszard Rynkowski usłyszał zarzut

Po przewiezieniu na komendę Rynkowski usłyszał zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności a także zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz menadżer artysty przekazał nowe wiadomości na temat Ryszarda Rynkowskiego. Okazuje się, że najbliższe plany koncertowe piosenkarza zostają wstrzymane. Jego występ w Głogowie również stanął pod znakiem zapytania.

Ryszard Rynkowski przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura potwierdziła, że Rynkowski przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Nie odniósł się jednak do wszystkich kwestii dotyczących zdarzenia.

Składał wyjaśnienia tylko w takiej części, którą uznał za stosowną (…). Przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu, natomiast nie wyjaśnił wszystkiego tak szczegółowo, jakbyśmy chcieli - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu, prok. Andrzej Kukawski.

Ryszard Rynkowski zamieścił przeprosiny

Ryszard Rynkowski po całym zdarzeniu zamieścił w sieci przeprosiny skierowane do fanów oraz organizatorów opolskiego festiwalu. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was (…). Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski - napisał Rynkowski w sieci.

Przyszłość Ryszarda Rynkowskiego. Odwołał występy?

Jak powiedział w rozmowie z "Faktem" Bogdan Zep, który jest menadżerem artysty, Ryszard Rynkowski nie planuje żadnych występów w najbliższym czasie. Na razie nic nie planujemy. Są wakacje– stwierdził. Nie wiadomo również, co z koncertem, który miał się odbyć 3 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie.

Jak donosi "Fakt" impreza ta została zawieszona tymczasowo. Organizatorzy mają ogłosić decyzję w tej sprawie w najbliższym czasie.