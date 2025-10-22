Szybki i trudny QUIZ z nowych zasad ortografii. Dostaniesz piątkę albo szóstkę?
dzisiaj, 32 minuty temu
Nowy rok przyniesie małą, ortograficzną rewolucję. Na początku 2026 r. wchodzi w życie reforma reforma ortografii, którą przygotowała Rada Języka Polskiego. Rozwiąż ten quiz ortograficzny i sprawdź, co wiesz o nadcodzących zmianach.
