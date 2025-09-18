Komediowa trylogia o losach repatriantów z Kresów, czyli o Kargulach i Pawlakach, to kultowe arcydzieło. Główne role, Kargula i Pawlaka, zagrali Władysław Hańcza i Wacław Kowalski. Dialogi to majstersztyk. Pamiętacie te filmy? Przypominamy cytaty. Dopasujcie je do postaci.

Przejdź do quizu