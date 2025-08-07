"Zielono mi i spokojnie, Zielono mi, Bo dłonie masz jak konwalie. Noc pachnie nam" - tak brzmi fragment piosenki, która dostała Grand Prix w Opolu w 1970 r. Utwór z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Jana Ptaszyna Wróblewskiego zaśpiewał Andrzej Dąbrowski.

Andrzej Dąbrowski był już cenionym perkusistą jazzowym. Występował z najsłynniejszymi polskimi jazzmanami. Czasem coś zaśpiewał jazzowego po angielsku. Grał m.in. Urszulą Dudziak i Michałem Urbaniakiem.

"Machnąłem ręką i zaśpiewałem"

Nagranie piosenki "Zielono mi" zaproponował Andrzejowi Dąbrowskiemu Andrzej Jaroszewski, redaktor radiowej Jedynki i konferansjer. "Jak z wieloma rzeczami w moim życiu, zadecydował przypadek. Przyjechaliśmy ze Skandynawii w przerwie między kontraktami i propozycja padła po koncercie w piwnicy Wandy Warskiej, gdzie śpiewałem standardy. Zacząłem się wymawiać, że się nie podejmuję i tak dalej. Ale tak mnie namawiano, że w końcu machnąłem ręką i mówię: »No dobra, to już w końcu nagram tę piosenkę«" _ opowiadał Andrzej Dąbrowski w wywiadzie dla "Perkusisty". "Nagrałem w studio na Myśliwieckiej, ale bez przekonania…" - wspomina Dąbrowski.

Piosenka miesiąca i Grand Prix w Opolu

Po kilku tygodniach "Zielono mi" stało się na antenie radiowej piosenką miesiąca. A potem przyszedł festiwal w Opolu, gdzie utwór, zaśpiewany przez Andrzeja Dąbrowskiego, dostał Grand Prix. "Zaczęto pisać piosenki specjalnie dla mnie, nagrałem ich bardzo dużo" - wspominał Andrzej Dąbrowski w Polskim Radiu.

Wielka kariera wokalna jazzmana

Dla wielu Polaków Andrzej Dąbrowski jest więc piosenkarzem znanym z takich przebojów, jak "Do zakochania jeden krok", "Zielono mi", "A ty się bracie nie denerwuj", "Szał by Night", "Przygoda z Marią", "Bywaj nam Mary Ann", "Dziewczyny perkusisty", "Zapomnij mnie" czy "Jej portret" – pierwotnie śpiewany przez Bogusława Meca.