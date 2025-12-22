QUIZ o przedświątecznym życiu w czasach PRL. Pytanie nr 9 jest podchwytliwe
dzisiaj, 65 minut temu
W tym quizie pytamy o przedświąteczne zwyczaj czasów PRL. Pamiętacie, co się wtedy działo? Gdzie kupowało się produkty luksusowe? Co robiło się z karpiem zanim trafił na stół? Jeśli tak to z tym przedświątecznym quizem poradzicie sobie bez problemu.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama