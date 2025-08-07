"Moda na sukces" - „The Bold and the Beautiful”, w skrócie „B&B” - to amerykańska opera mydlana, stworzona przez Lee Phillipa Bella i Williama Josepha Bella. Była emitowana na antenie CBS od 23 marca 1987. W Polsce serial miał premierę 5 września 1994 na antenie TVP1. Nadawano go do 9 grudnia 2014 roku.

25 lat w roli Ridge'a Forrestera

Jednym z największych gwiazdorów i zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnych aktorów „Mody na sukces” jest Ronn Moss, który od 1987 do 2012 roku wcielał się w jednego z głównych bohaterów, Ridge'a Forrestera. Zrezygnował, bo był już zmęczony rolą. Na ekranie zastąpił go Thorsten Kaye.

Muzyka i taniec - pasje Ronna Mossa

Ronn Moss pasjonuje się muzyką. Naukę grę na perkusji i gitarze rozpoczął w wieku 11 lat, a na początku lat 70. zaczął występować w klubach jazzowych w Los Angeles. Ukończył University of California Los Angeles. Mając 24 lata założył muzyczną grupę rockową Player. W 2010 roku wziął udział we włoskiej edycji "Tańca z gwiazdami".

Ronn Moss zaskoczył fanów

Na Instagramie Ronn Moss opublikował zdjęcia, które zaskoczyły jego fanów. Aktor zmienił swój image i - jak napisał - świetnie się z tym czuje. "Odkąd pozwoliłem moim naturalnym siwym włosom rosnąć swobodnie na potrzeby westernu, który kręciłem w maju, jestem nimi zachwycony. Co o tym myślicie, czy powinienem je zostawić w takim stanie, czy wrócić do szpakowatych? Dajcie znać, co sądzicie, w komentarzach" – napisał w instagramowym poście. Fani zasypali w odpowiedzi aktora komplementami i radzą, by pozostał przy obecnej fryzurze.