Spektakl muzyczny "Kolęda nocka" powstała jako hołd dla ludzi "Solidarności". Prapremierę miał w Teatrze Muzycznym w Gdyni 18 grudnia 1980 roku. Warszawska premiera odbyła się w maju 1981 roku w Teatrze Wielkim. Spektakl został zdjęty ze sceny wraz z wprowadzeniem stanu wojennego, 13 grudnia. Autorem tekstu przedstawienia był Ernest Bryll, muzyki Wojciech Trzciński, reżyserował Krzysztof Bukowski, scenografię przygotował Marian Kołodziej.

"Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj"

Stan wojenny skończył karnawał "Solidarności", spektakl zdjęto z afisza. Ale piosenka "Psalm stojących w kolejce" stała się hymnem tych, którzy z władzą walczyli. Jakże ważne stały się słowa, napisane przez Ernesta Bryla: "Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj".

Genialny tekst z szuflady poety

"Krzysiek miał pomysł na przedstawienie" - w Polskim Radiu kompozytor utworu - Wojciech Trzciński. "Znaliśmy się z Bryllem, udaliśmy się więc do niego i mówimy, że trzeba napisać musical o Polsce, o Polakach, że interesuje nas opowieść o losie narodu. I czy się zgodzi, że my z fragmentów jego dramatów, wierszy ułożymy rodzaj puzzli. No i że jeśli coś ma w "szufladzie", to niech pokaże. Nie bardzo chciał tę "szufladę" otwierać, ale tu wkroczyła do akcji Małgosia, żona Ernesta. Dzięki jej interwencji trafiło w nasze ręce osiem linijek tekstu zaczynającego się od słów, »za czym kolejka ta stoi». Zrąb późniejszego »Psalmu stojących w kolejce».

Wojciech Trzciński wybrał Prońko

Wojciech Trzciński powiedział koledze, Andrzej Cybulski, który był dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni, że w zespole teatru nie widzi solistek, które zaśpiewają w "Kolendzie nocce" tak, jak on by chciał. Zaproponował Teresę Haremzę i Krystynę Prońko. "Psalm stojących w kolejce" zaśpiewała Prońko. Gdy piosenka wybrzmiała na premierze, publiczność zamarła. Potem artystka miała duże problemy. "Wyrzucono mnie wtedy ze wszystkich prac, jakie miałam” - mówiła Prońko w jednym z wywiadów. Powodem był udział oratorium „Kolęda nocka”.

Psalm na cenzurowanym

Władza PRL chciała, by "Psalm stojących w kolejce" został zapomniany i zniknął. Tak się jednak nie stało. Piosenka stała się przebojem "drugiego, nieoficjalnego obiegu" i swojego rodzaju hymnem, manifestem siły, wytrwałości i nadziei. Krystyna Prońko nadal śpiewa tę piosenkę na koncertach.